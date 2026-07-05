Ya están disponibles las 'Trump Accounts': entró en vigor el programa de inversión que otorga USD 1.000 a niños elegibles

Publicado por Joaquín Núñez 4 de julio, 2026

Las 'Trump Accounts', el nuevo programa federal de ahorro e inversión, entraron en vigor el 4 de Julio. La iniciativa fue aprobada con la firma del 'Big Beautiful Bill', la legislación insignia de Donald Trump en su segundo mandato, también conocida como Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras. El programa comenzó oficialmente el mismo día en que el país Estados Unidos celebra el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia.

Durante la presentación del programa en la Casa Blanca, Trump aseguró que la medida permitirá que "innumerables niños estadounidenses tengan un sólido comienzo en la vida". Las familias con niños elegibles ya pueden inscribirlos a través del sitio oficial de las Trump Accounts, donde podrán completar el proceso de apertura, activar la cuenta y comenzar a realizar aportes adicionales una vez habilitada.

Las 'Trump Accounts' otorgan a los niños estadounidenses elegibles nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 una cuenta de inversión con un aporte inicial de 1.000 dólares financiado por el Gobierno federal.

Además, los padres y otros terceros pueden realizar contribuciones anuales de hasta 5.000 dólares a la cuenta, que goza de ventajas fiscales y cuyo límite de aportación podría ajustarse por inflación en los años posteriores. Los fondos son administrados por instituciones financieras privadas y se invierten en un fondo indexado de acciones estadounidenses, con el objetivo de que el capital crezca a largo plazo.

Antes del lanzamiento oficial, diversos empresarios y filántropos anunciaron aportes para expandir el programa. Entre ellos estuvieron Michael y Susan Dell, Ray y Barbara Dalio, Brad Gerstner y Harold Hamm.

Desde el Departamento del Tesoro subrayaron que se trata de una medida "histórica", diseñada para "garantizar que las futuras generaciones de estadounidenses tengan una participación en la economía estadounidense desde el primer día".

"Las 'Trump Accounts' ya están disponibles, lo que permite que cada niño forme parte del Sueño Americano desde el primer día gracias al presidente Trump", celebró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

"La aplicación Cuentas Trump ya se ha actualizado con todas las funciones de la cuenta: puedes comenzar a depositar fondos en la cuenta de tu hijo, explorar módulos de educación financiera y mucho más", añadió.