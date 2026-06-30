California deja de procesar a un activista provida, pero sigue intentando paralizar a los grupos que promueven la "reversión" del aborto

Publicado por Greg Piper 30 de junio, 2026

Imaginarse la mentalidad de una voluntaria de Planned Parenthood casi le cuesta la libertad a una activista provida. Promover un protocolo que supuestamente puede revertir las píldoras abortivas aún podría costarle a una red de centros de embarazo 20 millones de dólares.

Anastasia Rogers evitó un segundo juicio con jurado, cuyo inicio estaba previsto para esta semana, después de que el primer jurado rechazara el argumento de la fiscalía de San Francisco de que ella había amenazado a un denominado "acompañante de la clínica" —que impide a los activistas provida hablar con las mujeres que entran en el centro de aborto— en una publicación poco halagadora en las redes sociales descrita por KQED como un "meme".

Se le había imputado un delito en virtud de la versión californiana de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, cuya versión federal se ha utilizado casi exclusivamente contra activistas provida desde que entró en vigor hace 32 años, a pesar de que también se aplica a las amenazas y al vandalismo de los defensores del aborto contra centros de apoyo al embarazo e iglesias.

Los abogados de Rogers, de la Life Legal Defense Foundation, afirmaron que su caso será desestimado el 23 de septiembre en virtud de un acuerdo con la fiscalía, "siempre y cuando cumpla con las condiciones del tribunal y respete todas las leyes durante ese tiempo".

El tribunal también levantó la orden de protección que le impedía visitar la clínica de la acompañante con su grupo "Survivors of the Abortion Holocaust", que afirmó que a Rogers ahora solo prohibida de acercarse a menos de 100 pies de la propia acompañante.

Esta activista poco ortodoxa, que atribuye al veganismo y al activismo por los derechos de los animales el haber despertado su interés por la "acción directa" provida y a sus compañeros activistas por haberla guiado hacia el cristianismo desde ateísmo, regresó a la sede de Planned Parenthood de San Francisco para llevar a cabo el llamado "asesoramiento en la acera" por primera vez en tres meses la semana pasada.

Progressive Anti-Abortion Uprising, algunos de cuyos miembros fueron indultados por el presidente Trump por condenas federales en virtud de la Ley FACE, afirmó que Rogers también es conocida por su activismo con el grupo de defensa de los derechos de los animales Direct Action Everywhere y el grupo de acción climática Declare Emergency.

California tiene un historial reciente de intentar castigar a los creadores de memes. Poco antes de las elecciones de 2024, un juez federal bloqueó su ley contra los deepfakes electorales por considerarla una probable violación de la Primera Enmienda, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, reconoció que Estado Dorado no puede aplicar la ley contra el sitio web satírico cristiano The Babylon Bee.

Bonta espera que Heartbeat International sea un objetivo más fácil de silenciar, en un juicio sin jurado ante el Tribunal Superior del condado de Alameda que, casualmente, comenzó la semana pasada coincidiendo con el aniversario de Dobbs, la sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a los derechos federales al aborto.

El fiscal general sostiene que la red de centros de embarazo infringió las leyes de publicidad engañosa y de competencia desleal de California al indicar a las mujeres que tomar progesterona como suplemento —una hormona natural del embarazo— poco después de tomar mifepristona podría impedir que la píldora abortiva surtiera efecto.

Solicita la multa máxima de 2.500 dólares prevista en cada ley para cada mujer que llamara a la línea de atención de Heartbeat sobre la "reversión de la píldora abortiva", incluso para las siete mujeres que testificarán en el juicio que la APR salvó sus embarazos, según declaró el viernes la vicepresidenta de Comunicaciones de Heartbeat, Andrea Trudden, a Just the News.

La consejera general de Heartbeat, Danielle White, afirmó: "Una sentencia a favor de California proporcionaría a los fiscales generales de todo el país una guía para sancionar a cualquier organización sin ánimo de lucro que proporcione a las mujeres información con la que el Estado no esté de acuerdo".

El abogado de Heartbeat, Paul Jonna, de la Thomas More Society, declaró en su declaración inicial del miércoles: "He aquí el único hecho incómodo para el fiscal general que enmarca todo lo que el Tribunal escuchará en este juicio".

"El fiscal general investigó a estos acusados y luego llevó a cabo un proceso de presentación de pruebas que duró años. Y, tras todo ello, no ha presentado ni una sola denuncia de ningún paciente".

Está previsto que el juicio se prolongue hasta julio, con sesiones de medio día cuatro días a la semana, y podría alargarse aún más, dado que el calendario ya ha cambiado tres veces, según Trudden. Heartbeat solo dispuso de unos 20-30 minutos para el contrainterrogatorio del perito de Bonta en los dos primeros días del juicio, dominados por los esfuerzos del fiscal general por desacreditar a APR, afirmó ella.

Una tan esperada sentencia del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EE. UU. en el recurso presentado por otra red de centros de embarazo contra la prohibición de California de promover el APR podría poner fin también al caso de Heartbeat, señaló Trudden. Hizo hincapié en que el estado no prohíbe el protocolo en sí, a diferencia de el intento fallido de prohibición en Colorado.

El fiscal del distrito supuestamente calificó un meme de TikTok como una amenaza



Sarah Gentile, acompañante de Planned Parenthood, denunció a Rogers ante la fiscalía del distrito por mostrarla en un vídeo publicado en septiembre en las redes sociales que "utiliza un formato habitual en TikTok", en el que una persona "se inclina hacia la cámara como si ofreciera un apretón de manos antes de que la imagen cambie a un remate o una revelación", según San Francisco Public Press informó en vísperas del juicio.

El reel de Instagram, de 14 segundos de duración, incluía el pie de foto "Unalive them with kindness" junto con el gesto de apretón de manos de Rogers, según la Press. El pie de foto de la escolta de la clínica es "Unalive them", que según Life Legal se refería a los abortos que matan a los niños no nacidos y, en ocasiones, a las mujeres, y no a una amenaza hacia Gentile. ("Unalive" se utiliza en lugar de "matar" para evitar la moderación de contenidos.)

Rogers eliminó la publicación como condición de su nuevo acuerdo con la fiscalía, y Just the News no ha podido encontrarla publicada en ningún otro sitio.

El caso comenzó de forma poco auspiciosa en marzo para Rogers, cuyos abogados afirmaron que el juez solo les concedió un minuto para argumentar a favor de la desestimación de los cargos antes del juicio, decidió de forma preventiva que su publicación no constituía libertad de expresión, le ordenó mantenerse a 150 pies de la clínica en lugar de solo de Gentile, y se negó a ver el vídeo, que muestra a Rogers «participando en una tendencia en línea».

El jurado dictaminó por 10 votos contra 2 que Rogers era inocente, según Life Legal, mientras que los medios de comunicación se limitaron a decir que los miembros del jurado no fueron "unánimes". Su abogado, Michael Millen, declaró a KQED que cree que la fiscal del distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, solicitó un nuevo juicio debido a "matices políticos".

El expediente del juicio no incluye los documentos propiamente dichos, sino solo breves descripciones. Una resolución con fecha del 23 de junio indica "Procedimiento penal suspendido" y que Rogers concedió la "desviación por delito menor", sin indicar por qué Jenkins aceptó la desviación. The Public Press señaló que su oficina tampoco ha explicado el motivo.

El artículo del Código Penal exige que un juez que haya aprobado la desviación por delito menor desestime los cargos siempre que "el acusado haya cumplido con los términos y condiciones impuestos" al finalizar el periodo de desviación.

"Gracias a vuestras oraciones, vuestras llamadas y vuestros correos electrónicos, la presión ha surtido efecto", afirmó Life Legal, al tiempo que advirtió de que el peligro "no habrá pasado hasta que el caso se desestime oficialmente".

El juicio de Heartbeat International sobre la reversión de la píldora abortiva comenzó con un testimonio, en gran parte no refutado, del perito de Bonta, Mitchell Creinin, ginecólogo-obstetra e investigador de la Universidad de California en Davis, quien afirmó que "no hay datos científicos que demuestren nada" y que "no hay pruebas" que respalden la reversión de la píldora abortiva, o APR, Courthouse News Service informó.

El director de investigación reproductiva de la Facultad de Medicina de Yale, Harvey Kliman, declaró a The New York Times en 2017, sin embargo, que el protocolo de progesterona "tiene sentido desde el punto de vista biológico" y se lo recomendaría a su propia hija si tomara mifepristona por accidente.

Creinin cuestionó unestudio de 2018 que concluía que la progesterona suplementaria era eficaz en el 68 % de los casos para detener un aborto farmacológico, alegando que estaba "plagado de errores y no puede considerarse una fuente fiable en lo que respecta a las pruebas de reversión de la píldora abortiva", según la paráfrasis de Courthouse News.

Trudden, de Heartbeat, declaró a Just the News que Creinin tiene un importante conflicto de intereses como médico especialista en abortos y un asesor del fabricante de mifepristona Danco.

La declaración inicial de Jonna en nombre de Heartbeat y del codemandado RealOptions, que se enfrenta a una multa de 600 000 dólares, hace hincapié en que no son empresas comerciales, lo que constituye la base de la "teoría completa" de Bonta sobre la responsabilidad civil.

Heartbeat no ofrece la APR por sí misma, sino que simplemente proporciona información y deriva a las mujeres a "proveedores voluntarios", mientras que RealOptions ofrece "una amplia gama de atención clínica en obstetricia, ginecología y salud sexual", incluida la APR, de forma gratuita, afirmó.

El propio estudio de Creinin sobre la APR se "interrumpió prematuramente", era "demasiado pequeño para demostrar nada" y infringió su propio protocolo de enmascaramiento, afirmó Jonna.

Los resultados se "distorsionaron" repetidamente a favor de la opinión de Creinin, incluyendo el hecho de que dos mujeres que sufrieron hemorragias graves formaran parte del grupo del placebo, y no del grupo de la progesterona, señaló: "El tribunal verá los recibos".

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