Fenómeno en taquilla: 'Spider-Man: Brand New Day' alcanza los 1.000 millones de dólares en solo seis días

Tom Holland en la alfombra roja del estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' en el Reino Unido, el 29 de julio de 2026.JUSTIN TALLIS / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 5 de agosto, 2026

La industria cinematográfica registra un hito histórico de recaudación. La producción conjunta de Sony y Marvel, Spider-Man: Brand New Day, superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en la taquilla global tras apenas seis días en cartelera.

La hazaña comercial representa un ritmo de venta de entradas sin precedentes en años recientes, situándose únicamente por detrás de 'Avengers: Endgame' (2019), que ostenta el récord histórico.

En el mercado norteamericano, la cinta acumuló 407 millones de dólares en sus primeros cuatro días, estableciendo la marca más rápida de la historia en sobrepasar el umbral de los 400 millones a nivel nacional.

Asimismo, registró el lunes más taquillero de todos los tiempos con 47 millones de dólares, superando la marca previa de 'Black Panther' (2018). En el ámbito internacional, el largometraje suma 645.8 millones de dólares adicionales.

El regreso del gran público a las salas

El desempeño en taquilla ha superado con creces las proyecciones iniciales de la industria, tras debutar el fin de semana con 360 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 932 millones a escala global. Estas cifras representan el mayor fin de semana de estreno doméstico en la historia del cine y el segundo más grande en la taquilla mundial.

"Sinceramente, es abrumador encontrarnos en esta posición un lunes por la mañana, de la mejor manera posible", declaró el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en entrevista concedida a Variety. El productor añadió que el éxito de esta entrega "augura cosas muy buenas" para las próximas producciones de la franquicia y puntualizó: "Cuando un universo compartido funciona, estos son los resultados".

Tres récords clave de la película en la taquilla de 2026 Cuarto filme del año en cifras de diez dígitos: 'Spider-Man: Brand New Day' se une a 'The Super Mario Galaxy Movie' (1.001 millones), 'Michael' (1.001 millones) y 'Toy Story 5' (1.067 millones) como el cuarto título en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares este año.





'Spider-Man: Brand New Day' se une a 'The Super Mario Galaxy Movie' (1.001 millones), 'Michael' (1.001 millones) y 'Toy Story 5' (1.067 millones) como el cuarto título en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares este año. Proyección hacia los 2.000 millones: Con una recepción positiva del público y escasa competencia directa en las próximas semanas, los analistas prevén que la película ingrese al selecto grupo de solo siete producciones que han alcanzado dicha cifra en la historia. Lunes histórico en recaudación: Los 47 millones acumulados en su primer lunes superan en 7 millones el récord que ostentaba 'Black Panther' desde 2018.

La taquilla global recupera el terreno perdido

El desempeño del filme llega en un momento de notable recuperación para la exhibición cinematográfica. En lo que va de 2026, el sector ya contabiliza la mayor cantidad de superproducciones multimillonarias desde que las restricciones sanitarias del Covid alteraron la dinámica de consumo en las salas.

Antes de 2020, la industria alcanzaba con regularidad los 10.000 millones de dólares anuales en el mercado norteamericano, un hito que el mercado prevé recuperar este año.

Con el empuje de 'Spider-Man: Brand New Day', el éxito de lanzamientos como 'La Odisea' de Christopher Nolan —que acumula 912 millones— y la llegada de próximos estrenos de verano y decembrinos, Hollywood perfila su mejor temporada estival desde la pandemia, reafirmando el valor del entretenimiento tradicional basado en grandes eventos cinematográficos.