La paradoja Dobbs: los abortos siguen creciendo desde la victoria provida en el Tribunal Supremo

Publicado por Israel Duro 29 de marzo, 2026

Muchos activistas provida siguen frotándose los ojos y rascándose la cabeza tras los datos sobre el aborto publicados por el Instituto Guttmacher. Desde la histórica victoria de los defensores del no nacido en el Tribunal Supremo con el caso Dobbs vs Jackson, el número de abortos en el país no ha parado de crecer y ha alcanzado máximos históricos desde 2009, sólo por detrás del pico récord de la década de 1990.

Y eso que numerosos estados republicanos se lanzaron a la aprobación de legislaciones con restricciones casi totales, cobrando especial relevancia las conocidas como 'leyes del latido', que parecían garantizar que el número de abortos se desplomaría.

Sin embargo, como corroboró con tristeza el conocido profesor provida y experto en analizar las estadísticas del aborto Michael New tras conocer el pasado miércoles que los abortos en 2025 alcanzaron nuevos picos: "Las noticias no son muy buenas. Guttmacher informa de que en 2025 se practicaron 1.126.000 abortos. Esto supone un aumento de menos del 0,2 % desde 2024. Lamentablemente, la tendencia al alza en el número de abortos continúa".

Contraataque de los estados demócratas

Algo que, para muchos activistas en primera líneas, tampoco les ha pillado de sorpresa. En primer lugar, por el contraataque de los estados azules introduciendo el aborto en su constitución para blindarlo. Como el propio New destaca, se trata de políticas con una influencia directa en el número de abortos:

"Las políticas públicas importan. En algunos estados se registró un descenso de los abortos tras la aplicación de leyes estrictas a favor de la vida. Tanto Florida como Iowa comenzaron a aplicar las leyes del latido en 2024. En ambos estados, los abortos se redujeron en más de un 24% entre 2023 y 2025. Por el contrario, algunos estados registraron un aumento en el número de abortos tras hacer más permisiva la política sobre el aborto. Después de que los votantes de Misuri incluyeran el aborto en la constitución estatal en 2024, los abortos en el Show-Me State aumentaron un 48 % en 2025. Del mismo modo, la ley de vida desde la concepción de Dakota del Norte fue derogada en 2024. Los abortos en Dakota del Norte aumentaron un 32 % en 2025".

Las 'leyes escudo' y la telemedicina, en el punto de mira

La segunda pata de este drama también tiene su origen en legislaciones demócratas: se trata de las conocidas como 'leyes escudo' de muchos estados azules para blindar a sus médicos de afrontar consecuencias penales en estados republicanos a los que envían píldoras abortivas, haciendo inútiles los esfuerzos provida.

Así lo denuncia la fiscal de Luisiana Liz Murrill: mientras que estas normas sigan en vigor, "los esfuerzos de Luisiana por proteger a las madres y a sus hijos no nacidos, y por exigir responsabilidades a los traficantes de píldoras abortivas procedentes de otros estados por el daño que causan, serán prácticamente inútiles".

La última causa tiene parte de fuego amigo. Se trata de la inacción de la Administración Trump, especialmente por la parte de la FDA, al permitir la dispensación por correo de la píldora abortiva. Según Guttmacher, el aborto químico ya supone casi 2/3 del total y su uso se ha disparado estos últimos años. Sin ir más lejos, entre 2024 y 2025 el incremento ha sido del 26%, pasando de 72.000 a 91.000.