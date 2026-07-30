Pakistán asegura que EEUU y el régimen iraní negocian una desescalada tras los nuevos bombardeos

Helicóptero MH-60R Sea Hawk despegando de la cubierta de vuelo del Arleigh Burke USS Thomas Hudner AFP PHOTO / US NAVY / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS .

Publicado por Carlos Dominguez 30 de julio, 2026

Pakistán, que actúa como mediador entre Washington y Teherán, aseguró este jueves que ambas partes mantienen conversaciones para intentar reducir la tensión, después de que Estados Unidos lanzara una nueva serie de bombardeos nocturnos contra territorio iraní en respuesta a los ataques iraníes contra una de sus bases en Jordania.

Según el Comando Central (Centcom), sus fuerzas golpearon docenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria incluidos centros de comando militar.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní, Tahir Andrabi, declaró a la prensa que "las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al Estrecho de Ormuz y a la desescalada". Añadió que su país está haciendo "todo lo posible" por recuperar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que contemplaba la apertura de un ciclo de conversaciones de paz.

El conflicto se extiende a Irak y Egipto

Tras casi una semana de relativa calma, los intercambios de fuego han vuelto a intensificarse y el conflicto amenaza con ampliarse a países que hasta ahora se habían mantenido en gran medida al margen, como Irak y Egipto.

El Gobierno egipcio afirmó este jueves que el incendio registrado el día anterior en el puerto de Damieta fue causado por un ataque con drones, el primero que sufre el país desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Según informó AFP, las autoridades indicaron que dos buques de gas resultaron dañados por el fuego, mientras que la firma de seguridad británica Ambrey señaló que el ataque comenzó con un dron dirigido contra un buque de almacenamiento flotante de GNL de propiedad y operación estadounidenses.

El día anterior, EEUU y Arabia Saudí habían atacado a grupos proiraníes en Irak. Washington precisó que sus ataques se dirigieron contra sitios logísticos y de armamento de un grupo alineado con el régimen iraní, y Trump afirmó que la operación estuvo coordinada desde Bagdad. Sin embargo, la presidencia iraquí denunció los bombardeos como "un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía".

EEUU elimina a tres miembros de la Guardia Revolucionaria

Los Guardianes de la Revolución iraníes informaron este jueves de la muerte de tres de sus miembros en un ataque estadounidense en la provincia noroccidental de Zanjan.

"En el brutal ataque perpetrado por el régimen terrorista de los Estados Unidos criminales el [jueves] 30 de julio de 2026, tres valientes y abnegados miembros (...) de los Guardianes de la Revolución de la provincia de Zanjan se convirtieron en mártires", señaló la rama regional de la fuerza ideológica en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Jordania derriba cinco misiles iraníes

En paralelo, el Ejército jordano comunicó que sus defensas antiaéreas interceptaron y derribaron cinco misiles iraníes dirigidos contra su territorio, sin que se registraran víctimas. Teherán confirmó posteriormente haber lanzado un ataque contra la base aérea de Al Azraq, en Jordania, con el objetivo —según afirmó— de alcanzar aeronaves estadounidenses allí estacionadas.

Los Guardianes de la Revolución acusaron además a Estados Unidos de haber utilizado bases situadas en Jordania para "lanzar un ataque con bombas antibúnker contra dos viviendas residenciales en la isla de Qeshm". Según su versión, el bombardeo mató a un padre, una madre y un niño, e hirió a otros dos menores.

Washington calificó sus ataques de "pesados" y los presentó como respuesta a las ofensivas iraníes contra Jordania. Los mediadores pakistaníes, no obstante, mantienen que los esfuerzos diplomáticos para lograr una desescalada continúan activos.