¿Diálogo estancado desde el primer día? El chavismo y la 'Asamblea 2015' posponen el inicio de las negociaciones avaladas por EEUU

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de agosto, 2026

El anunciado proceso de negociación entre el régimen chavista y el grupo de exdiputados de la denominada "Asamblea 2015" tropezó antes de comenzar.

A pesar de que el inicio formal de las conversaciones presenciales en Caracas estaba previsto para este sábado 1 de agosto, la jornada transcurrió sin la instalación de las mesas de trabajo y con la difusión de comunicados oficiales caracterizados por la ambigüedad informativa.

A través de mensajes publicados en redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, y la representante de la "Asamblea 2015", Dinorah Figuera, confirmaron haber sostenido una llamada telefónica para intentar fijar la logística.

Sin embargo, el cruce de textos evadió detallar el lugar, la fecha exacta o la agenda concreta para el primer encuentro, postergando la cita de manera indefinida para algún punto de la próxima semana.

La falta de transparencia en los comunicados ha encendido las alarmas sobre la efectividad real del mecanismo. Mientras el chavismo presentó la llamada como un simple contacto para definir acompañamientos y temas generales, el sector de la "Asamblea 2015" intentó vender el contacto telefónico como el hito de arranque del proceso.

Ambas partes mencionaron de forma superficial una agenda articulada en tres puntos: la atención a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026, el "fortalecimiento de la democracia" y el debate sobre derechos políticos.

No obstante, ninguno de los documentos especificó los mecanismos de verificación ni las metas reales que justifiquen la validez de estas conversaciones en la capital venezolana.

El proceso cuenta con el impulso estratégico y el aval del gobierno de los Estados Unidos y del secretario de Estado, Marco Rubio, aspecto que fue agradecido explícitamente por el grupo parlamentario de 2015 en su comunicado.

La figura de María Corina Machado en el tablero de negociación

Uno de los elementos más críticos del diseño de esta mesa de trabajo es la marginación de la líder política María Corina Machado. A pesar de ser la figura con mayor respaldo popular en el país, las conversaciones promovidas desde Washington han optado por interlocutores de la "Asamblea 2015" y del ecosistema de partidos tradicionales.

Pese a quedar excluida de las comisiones negociadoras designadas por la "Asamblea 2015" y el chavismo, Machado ha mantenido una postura pragmática, manifestando públicamente que no obstaculizará los esfuerzos o gestiones diplomáticas que busquen presionar al régimen.

La alineación de la delegación oficialista —encabezada por Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza y Pedro Infante— con la nómina de dirigentes parlamentarios de 2015 expone un esquema de diálogo cerrado que genera profundos cuestionamientos sobre su representatividad real.