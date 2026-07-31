Administración Trump: la "izquierda radical" es responsable de la "invasión" migratoria en Ceuta

Publicado por Alejandro Baños 31 de julio, 2026

La Administración Trump ha sido únanime a la hora de evaluar la crisis migratoria que está sufriendo España y, concretamente, la ciudad de Ceuta estos días. Washington no duda en responsabilizar a Pedro Sánchez y su Gobierno del episodio más crítico de la historia del país europeo en materia de fronteras y seguridad nacional.

Desde Maryland, el presidente Donald Trump lamentó la situación por la que está pasando España y advirtió que si el Partido Republicano pierde el poder, Estados Unidos padecerá un episodio similar, aunque en mayor proporción.

"Vi lo de España, la catástrofe que ocurrió", dijo Trump desde su residencia veraniega en una reunión de gabinete celebrada en su residencia de descanso de Camp David, en declaraciones recogidas por AFP. "Parece la invasión de un país por parte de cientos de miles de personas, y lo mismo nos va a ocurrir si los republicanos no son elegidos, solo que será peor, mucho más grande".

La "izquierda radical" es culpable

A las palabras del presidente se sumó JD Vance. El vicepresidente respaldó la política fronteriza llevada a cabo por la Administración Trump, que redujo drásticamente las entradas y encuentros con inmigrantes ilegales. Además, no dudó en señalar a la "izquierda radical" que gobierna España de la situación que están viendo en su territorio.

"Gracias a Dios, Trump fue elegido y la frontera de nuestro país ya no se ve así", escribió Vance en X. "Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la inmigración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la Invasión de Occidente".

Posteriormente, el Departamento de Estado emitió un comunicado con el que expresó su solidaridad con los españoles "frente a esta flagrante violación de su soberanía y derechos humanos". Igual que Vance, la agencia dirigida por Marco Rubio apuntó contra el Gobierno de Sánchez por "facilitar y promover" la inmigración ilegal en Europa.

"Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de España, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y derechos humanos", indicó la diplomacia estadounidense. "Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa".

Al margen, el Departamento de Estado informó de que está estudiando "acciones" para defender a los estadounidenses que viven en España "de esta amenaza".

Según las autoridades españolas, más de 60.000 personas ingresaron de manera ilegal en España a través de Ceuta tanto por mar como por tierra. Países como Francia, colindante con España por el norte, ya informaron de que blindarán la frontera con más efectivos para no padecer las consecuencias de esta crisis migratoria.