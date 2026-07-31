Italia: Meloni suspende el Acuerdo de Schengen con España por la crisis migratoria

Publicado por Alejandro Baños 31 de julio, 2026

Italia anunció la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen con España para no sufrir las consecuencias de la crisis migratoria que está azotando a su aliado europeo desde hace varias semanas y que se ha agravado en los últimos días.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya advirtió hace unas horas que tomaría esta drástica decisión y recibió el respaldo de países como Dinamarca o Finlandia.

Esta medida temporal implica la interrupción de la libre circulación entre Italia y España. Más de 60.000 inmigrantes han entrado en territorio español de manera ilegal a través de Ceuta, ciudad española ubicada en el norte de África que linda con Marruecos.

"Debe combatirse sin vacilaciones"

A través de un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que esta decisión es "una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas".

"La crisis migratoria en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión Europea es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros. Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones", agregó Tajani, quien ejerció de presidente del Parlamento Europeo entre 2017 y 2019.

Otros aliados podrían tomar la misma decisión

Existe la posibilidad de que otros gobiernos europeos sigan el mismo camino. La ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, señaló que si "los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", mientras que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instó a la UE a "tomar inmediatamente todas las medidas necesarias y contemplar todas las opciones, incluyendo suspender la cooperación Schengen".

Por su parte, Francia, que linda con España por el norte, blindó su frontera desplegando más efectivos policiales, según informó este viernes Laurent Núñez.

"Desde este viernes, los refuerzos se triplican, con 184 policías movilizados y una vigilancia por dron reforzada. A partir del sábado, se quintuplicarán, llevando el dispositivo a 334 policías y gendarmes además de los efectivos habitualmente movilizados. Los medios de vigilancia aérea también se reforzarán", anunció el ministro del Interior francés.