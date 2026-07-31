El hermano de 'El Mencho' se declara culpable de narcotráfico en EEUU y enfrenta cadena perpetua

Publicado por Carlos Dominguez 31 de julio, 2026

Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable este viernes de cargos de narcotráfico y posesión de armas ante un tribunal de Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia (DOJ).

El acusado, de 67 años y originario de Michoacán, también conocido como Tony Montana, aceptó su responsabilidad en dos delitos: conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, y el uso, porte y posesión de armas en apoyo de esa conspiración.

Un operador de largo recorrido

Según informó AFP, Oseguera Cervantes estuvo vinculado al crimen organizado mexicano durante más de dos décadas. Primero formó parte del Cártel del Milenio, aproximadamente entre 2002 y 2010. Después se integró a las operaciones de su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien cofundó el CJNG y lo convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Según el DOJ, Oseguera Cervantes desempeñó un papel clave dentro del CJNG: se encargaba de organizar el suministro de precursores químicos para los laboratorios de metanfetaminas del cártel y de recolectar el dinero que llegaba desde EEUU.