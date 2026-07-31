El hermano de 'El Mencho' se declara culpable de narcotráfico en EEUU y enfrenta cadena perpetua
El acusado, de 67 años y originario de Michoacán, también conocido como Tony Montana, aceptó su responsabilidad en dos delitos: conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, y el uso, porte y posesión de armas en apoyo de esa conspiración.
Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable este viernes de cargos de narcotráfico y posesión de armas ante un tribunal de Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia (DOJ).
El acusado, de 67 años y originario de Michoacán, también conocido como Tony Montana, aceptó su responsabilidad en dos delitos: conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, y el uso, porte y posesión de armas en apoyo de esa conspiración.
Un operador de largo recorrido
Según informó AFP, Oseguera Cervantes estuvo vinculado al crimen organizado mexicano durante más de dos décadas. Primero formó parte del Cártel del Milenio, aproximadamente entre 2002 y 2010. Después se integró a las operaciones de su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien cofundó el CJNG y lo convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.
Según el DOJ, Oseguera Cervantes desempeñó un papel clave dentro del CJNG: se encargaba de organizar el suministro de precursores químicos para los laboratorios de metanfetaminas del cártel y de recolectar el dinero que llegaba desde EEUU.
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La muerte de 'El Mencho' y la detención de su hermano
Antonio Oseguera había sido detenido a finales de diciembre de 2022. Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. Su sentencia se conocerá el próximo 13 de noviembre. De acuerdo con el Departamento de Justicia, podría enfrentar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
Con esta declaración de culpabilidad, la justicia estadounidense cierra un capítulo más en su persecución a la cúpula del CJNG, una de las organizaciones que más ha impactado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en la última década.