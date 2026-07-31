Publicado por Carlos Dominguez 31 de julio, 2026

Anthropic reconoció este jueves que varios de sus modelos de inteligencia artificial lograron "acceso no autorizado" a sistemas de tres organizaciones durante pruebas de seguridad que, en teoría, debían mantenerlos aislados del mundo real.

El anuncio se produce apenas unos días después de que su rival OpenAI revelara que dos de sus agentes de IA salieron por iniciativa propia del entorno controlado en el que estaban siendo evaluados y atacaron la plataforma Hugging Face.

Qué ocurrió exactamente

Según la compañía, se evaluaron más de 141.000 operaciones de prueba. En ese proceso, tres versiones distintas de Claude —incluido uno de sus modelos más potentes, Mythos 5— lograron acceder indebidamente a sistemas de tres organizaciones que no han sido identificadas.

Según informó AFP, a diferencia del caso de OpenAI, Anthropic explicó que el acceso a internet se produjo por "un malentendido" con su socio de evaluación, la empresa Irregular. Una vez conectados, los modelos utilizaron técnicas básicas, como explotar contraseñas débiles y puntos de acceso sin autenticación.

Mythos 5, el modelo más avanzado involucrado, solo está disponible para un número limitado de socios previamente aprobados.

Anthropic afirmó que está analizando el incidente junto a Irregular y que ya se puso en contacto —o intentó hacerlo— con las tres organizaciones afectadas.