El Departamento de Estado prepara un informe que vincula al régimen cubano con organizaciones de izquierda radical en EEUU

Publicado por Diane Hernández 15 de julio, 2026

El Departamento de Estado prepara la publicación de un informe que documenta lo que considera una estrategia sostenida del régimen cubano para promover y respaldar movimientos de izquierda radical en Estados Unidos y otros países, según reveló Breitbart News, que asegura haber obtenido acceso anticipado a extractos del documento.

El informe representaría una de las acusaciones oficiales más amplias formuladas por Washington sobre la influencia política e ideológica ejercida por La Habana dentro del territorio estadounidense desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y por consiguiente la instauración de la dictadura castrista.

"El Departamento de Estado publicará un informe que detalla la prolongada campaña del régimen cubano para fomentar el extremismo de izquierda en Estados Unidos y a nivel internacional", declaró un funcionario del organismo a Breitbart News.

Según esa fuente, el documento concluye que el régimen cubano "ha desempeñado un papel indispensable en prácticamente todas las insurgencias, revoluciones y movimientos militantes de extrema izquierda más importantes del hemisferio occidental y de otras regiones" durante casi siete décadas.

La versión íntegra del informe aún no ha sido publicada oficialmente, aunque las redes del Departamento de Estado compartió la versión del medio, legitimando la información.

CodePink, el principal caso de estudio

Uno de los capítulos centrales del documento está dedicado a CodePink, organización izquierdista fundada en 2002 y conocida por sus campañas contra la política exterior estadounidense y la defensa de regímenes autoritarios.

De acuerdo con el Departamento de Estado la relación entre CodePink y el régimen cubano ha sido constante desde la creación del grupo. El documento también recuerda que su fundadora, Medea Benjamin, residió en Cuba entre 1979 y 1983 antes de que naciera la organización.

"Desde sus inicios, CodePink ocupó una posición en la izquierda alineada con Cuba. Sus miembros viajaban regularmente a La Habana y respaldaron la campaña para liberar a los Cinco Cubanos", señala uno de los fragmentos difundidos.

Los llamados Cinco Cubanos integraban la Red Avispa, una red de espionaje cubana desmantelada en Estados Unidos en la década de 1990.

Entre ellos figuraba Gerardo Hernández Nordelo, condenado por conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo, en 1996, de dos avionetas de Hermanos al Rescate, ataque en el que murieron cuatro pilotos pertenecientes a la organización humanitaria.

Hernández fue liberado en 2014 como parte del proceso de acercamiento impulsado por la Administración de Barack Obama y actualmente dirige los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una de las principales estructuras de vigilancia política del régimen cubano.

De movimiento pacifista a defensor de China

El informe sostiene que CodePink experimentó un cambio significativo después de que Jodie Evans, una de sus dirigentes, contrajera matrimonio en 2017 con el empresario multimillonario Neville Roy Singham, fundador de Thoughtworks y radicado actualmente en China.

Neville Roy Singham está bajo escrutinio del Congreso por sus supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino y sus contribuciones a grupos izquierdistas y antiisraelíes.

Según el documento, aproximadamente el 25 % del financiamiento de CodePink desde entonces proviene de organizaciones vinculadas a Singham.

El Departamento de Estado sostiene que la organización pasó de centrarse en campañas pacifistas a convertirse en una firme defensora de la República Popular China y de otros gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos.

El texto también menciona que Evans, quien anteriormente criticaba las violaciones de derechos humanos en China, actualmente ha defendido públicamente posiciones favorables a Pekín respecto al tratamiento de la minoría uigur.

Singham y una red internacional de financiamiento

Las referencias a Neville Roy Singham coinciden con investigaciones previas realizadas por el periodista estadounidense Peter Schweizer, autor del libro Blood Money (2024).

En esa investigación, Schweizer afirmó que Singham habría destinado más de 100 millones de dólares al financiamiento de organizaciones de izquierda radical y movimientos de protesta en Estados Unidos tras vender Thoughtworks en 2017.

Aunque CodePink aparece entre las organizaciones beneficiadas, el informe del Departamento de Estado sostiene que uno de los principales receptores de esos fondos habría sido People's Forum, con sede en Nueva York.

People's Forum y los vínculos con La Habana Manolo de los Santos, director ejecutivo de People's Forum, como una figura estrechamente relacionada con el régimen cubano.

​

​Segúnpromovido manifestaciones de apoyo al régimen dentro de Estados Unidos.

​

​People's Forum también fue señalado por distintos reportes periodísticos como una de las organizaciones vinculadas a las protestas ocurridas en la Universidad de Columbia durante 2024, tras los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. El documento identifica además a, director ejecutivo de, como una figura estrechamente relacionada con el régimen cubano.​Según investigaciones previas del medio ADN America , De los Santos ha visitado Cuba desde al menos 2009, ha participado en actividades oficiales organizadas por el oficialismo de la isla y ha​People's Forum también fue señalado por distintos reportes periodísticos como una de las organizaciones vinculadas a las, tras los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Una política más agresiva hacia La Habana

La publicación del informe se produce en medio del endurecimiento de la política de la Administración de Donald Trump hacia Cuba.

En los últimos meses, Washington ha ampliado las sanciones contra empresas controladas por el conglomerado militar GAESA, ha restringido nuevas operaciones vinculadas al turismo hacia la Isla y ha reiterado que mantiene a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

El Departamento de Estado también ha insistido en que el régimen cubano continúa proporcionando refugio a fugitivos estadounidenses y mantiene relaciones con actores considerados hostiles a los intereses de Estados Unidos.