Steve Forbes respalda advertencia de Trump: "Comunismo, socialismo, extrema izquierda o antisemitismo, es la misma enfermedad"

Publicado por Williams Perdomo 13 de julio, 2026

Steve Forbes, presidente y editor en jefe de Forbes, respaldó las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre el comunismo como una amenaza interna para Estados Unidos y aseguró que el mayor peligro para el país no proviene del exterior, sino de las cosas que se hagan internamente.

Forbes afirmó que coincide con el mensaje que Trump expresó en su discurso en Mount Rushmore, donde advirtió sobre el avance del comunismo y otras corrientes de izquierda dentro del país.

"Como quiera que se le llame, comunismo, socialismo, extrema izquierda o antisemitismo, es la misma enfermedad", declaró Forbes durante una entrevista en el evento FreedomFest reseñada por Fox News. El empresario recordó una frase atribuida al expresidente Abraham Lincoln: "No serán las fuerzas extranjeras las que destruyan a Estados Unidos; serán las cosas que hagamos internamente".

Durante la conversación, Forbes sostuvo que una parte de la población está insatisfecha con la situación del país y consideró que los sectores de izquierda han logrado organizar mejor su mensaje político. A su juicio, los defensores del libre mercado deben presentar al capitalismo no solo como un sistema que genera prosperidad, sino también como un modelo basado en la libertad y la creatividad de las personas.

"Y algo que la izquierda ha aprendido es que hay que intentar ocupar una posición moral superior. Incluso si arruinas la vida de la gente, si matas a millones de personas bajo el socialismo o el comunismo, tus intenciones eran buenas", resaltó.

Además, criticó que muchos de los problemas económicos sean atribuidos al capitalismo cuando, según dijo, son consecuencia de políticas gubernamentales. "Cuando los Gobiernos empiezan a cometer errores y hacen cosas que perjudican las oportunidades de la gente, culpan al capitalismo y al libre mercado. Dañan los mercados y luego presentan a la víctima como la causa del problema", afirmó Forbes.