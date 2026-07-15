Mike Johnson se anota un triunfo fundamental al conseguir resquebrajar el bloque de los congresistas rebeldes tras devolver al redil a Anna Paulina Luna y Tim Burchett

Publicado por Israel Duro 15 de julio, 2026

Mike Johnson volvió a conseguir de nuevo el "más difícil todavía". El speaker está demostrando una capacidad especial para aunar a las distintas corrientes del Partido Republicano que tantos quebraderos de cabeza viene dando históricamente a los conservadores. El pasado martes, el congresista por Luisiana consiguió romper -o al menos resquebrajar- el bloqueo del ala dura del partido a la agenda del partido en la Cámara al lograr que saliera adelante una norma que establece el debate en el pleno y las votaciones finales sobre varias medidas.

Para ello, Johnson consiguió atraer el respaldo de los legisladores Anna Paulina Luna y Tim Burchett. El resultado final de la votación, 215 a 211 -con el único voto republicano en contra de Randy Fine-, es un alivio para el speaker frente a la presión del ala dura que exigía medidas más enérgicas para sacar adelante la Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act y la legislación destinada a codificar las políticas fronterizas del presidente Trump.

La pelota, sobre el tejado de Thune en el Senado

La clave del acercamiento a ambos fue impulsar un plan para fusionar la Ley SAVE con un proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio fiscal de 2027 para a financiar el Departamento de Estado y los programas de Seguridad Nacional —una maniobra legislativa conocida en el Capitolio como MIRVing—.

"Si la Ley SAVE America es eliminada en el Senado, la culpa recaerá exclusivamente sobre John Thune", escribió Luna en la red social X, refiriéndose al líder de la mayoría del Senado, a quien los republicanos del ala dura le acusan de no actuar con suficiente contundencia en puntos clave de la agenda conservadora y del presidente.

Trump, "muy implicado" en las negociaciones

El propio Donald Trump estuvo "muy implicado" en las negociaciones con los halcones del GOP para llegar a buen puerto, como apuntó Tim Burchett, quien se mostró satisfecho por el resultado final: "Y eso es lo que necesitamos. Tenemos que seguir presionando al Senado y obligándoles a adoptar la postura correcta”.

En cualquier caso, no fue fácil alcanzar el acuerdo, como demuestra el hecho de que el propio Johnson y otros miembros de la dirección del partido, junto con el congresista Mario Díaz Balart -presidente de la subcomisión de Asignaciones Presupuestarias que se encargará del proyecto de ley de financiación del Departamento de Estado- mantuvieron una acalorada discusión en el mismo pleno de la Cámara de Representantes justo antes de la votación con el presidente del Freedom Caucus, Andy Harris, Andrew Clyde, Scott Perry y Keith Self. El speaker, además, Johnson mantuvo un encuentro con Roy.

"Avances significativos"

Precisamente Roy, uno de los rostros más visibles e influyentes entre los rebeldes, que exigía tomar medidas urgentes y contundentes sobre inmigración y la frontera, mostró su satisfacción con el resultado del acuerdo tras la votación: "Hemos logrado avances significativos para seguir adelante con las disposiciones sobre seguridad fronteriza, [poner fin a] la ciudadanía por nacimiento y otras cuestiones de vital importancia. Y sabemos que la semana que viene se tomarán medidas sobre lo que se ha aprobado".

Tras conseguir su objetivo a través del MIRV, y cuestionado sobre si piensa seguir usando ésta herramienta, el speaker fue claro: “Estad atentos a la gran cantidad de misiles MIRV.”