La hermana menor de Lindsey Graham asumirá de forma interina su puesto en el Senado tras una negociación exprés con Trump

Flores colocadas frente a la oficina del senador Graham en el Capitolio.Brendan SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de julio, 2026

La sucesión del senador Lindsey Graham se ha definido mediante un emotivo componente familiar y un rápido acuerdo estratégico entre las máximas instancias del Partido Republicano.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció este lunes de manera oficial el nombramiento de Darline Graham, hermana menor y confidente cercana del difunto parlamentario, para ocupar la vacante en la Cámara Alta de los Estados Unidos durante el resto del período constitucional.

De acuerdo con un reporte publicado por Politico, el nombramiento se consolidó en un lapso de 36 horas tras el deceso de Graham. "Es un honor para mí pedirle a su hermana pequeña, Darline Graham, que termine su trabajo por él ahora", manifestó formalmente el gobernador McMaster tras recordar la trayectoria del legislador.

El movimiento recibió el respaldo inmediato del presidente Donald Trump y del líder de la mayoría del Senado, John Thune, quienes valoraron la designación como un homenaje idóneo a la memoria del político conservador.

Una relación forjada en la adversidad y el respaldo de la Casa Blanca

La conexión entre Darline y el fallecido senador trasciende lo estrictamente familiar. Tras la temprana muerte de sus padres durante su infancia, Graham asumió la responsabilidad de criar a su hermana menor.

Con el paso de los años, Darline se convirtió en un pilar fundamental de su carrera política, acompañándolo de manera recurrente en la campaña electoral, incluyendo el lanzamiento de su candidatura presidencial en el verano de 2015.

En el ámbito profesional, Darline posee experiencia en la gestión pública al dirigir la Comisión para los Ciegos del estado, lo que le ha permitido mantener una fluida interlocución con la legislatura local y la oficina del gobernador.

Tras aceptar el ofrecimiento, Darline compareció junto a McMaster en una conferencia de prensa donde ratificó su alineación con el bloque mayoritario en el Congreso.

"Es un gran privilegio poder terminar parte de su importante trabajo, y prometo trabajar duro durante los próximos meses para apoyar al presidente y llevar adelante los esfuerzos de mi hermano en nombre de los ciudadanos de Carolina del Sur y de los Estados Unidos", declaró, añadiendo que la resolución es algo que "Lindsey hubiera querido".

Se activa la carrera interna por la nominación en el bastión conservador

La incorporación de Nordone al Capitolio se contempla inicialmente bajo la figura de una legisladora de transición. A través de Truth Social, el presidente Trump calificó la designación como un "fabuloso tributo".

No obstante, la confirmación de este interinato ha encendido los motores políticos en un estado profundamente conservador donde los escaños en el Senado de la Nación rara vez quedan vacíos, fijando la fecha de las elecciones primarias para el próximo 11 de agosto.

Operadores políticos en Columbia y Washington ya barajan los nombres de figuras de peso dentro del GOP para competir por el mandato completo de seis años. Entre los perfiles más comentados sobresale el del congresista Russell Fry, valorado por sus sólidos vínculos con el entorno de Trump.

Asimismo, la vicegobernadora Pamela Evette figura como una competidora natural debido a su amplio nivel de conocimiento estatal. A la par, los representantes federales Nancy Mace y Ralph Norman han emitido señales claras sobre su intención de postularse, configurando una contienda interna de alta intensidad en la que el endoso público de Trump volverá a ser el factor determinante.