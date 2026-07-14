El proyecto de ley respaldado por Trump que permite a los estados mantener el horario de verano todo el año supera un escollo clave en la Cámara

Publicado por Israel Duro 14 de julio, 2026

Un proyecto de ley bipartidista para que los estados tengan la opción de hacer permanente el horario de verano se encamina hacia una votación en el pleno tras superar un escollo clave en la Cámara de Representantes. Con 6 votos a favor y 4 en contra, la Sunshine Protection Act pasó el Comité de Reglas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de un numeroso grupo de congresistas de las zonas costeras y del propio Donald Trump, quien ha instado reiteramente al Congreso en este sentido y ponga fin al ritual de cambiar la hora dos veces al año, una práctica que actualmente se observa en todos los estados excepto en Hawái y en la mayor parte de Arizona.

De acuerdo con los defensores de la medida, el cambio de hora tiene efectos negativos para la salud. Por el contrario, mantener el horario de verano durante todo el año permitiría impulsar las actividades de ocio al aire libre, el turismo y la actividad económica, entre otras ventajas.

"Poner fin al cambio de hora es una reforma de sentido común que mejorará la vida cotidiana"

Así lo destacó el presidente del Comité, Brett Guthrie en el discurso de apertura de la votación:

"Los estadounidenses apoyan de forma abrumadora esta política y quieren poner fin a la práctica de 'adelantar el reloj en primavera' y 'atrasarlo en otoño'. Mantener la misma hora durante todo el año tendría efectos positivos en los horarios de sueño, el ahorro energético, la seguridad vial y nuestra economía. En la práctica, este cambio supondría más tiempo para que la gente haga ejercicio al aire libre, visite a la familia, asista a conciertos y eventos deportivos, atraiga clientes a sus comercios minoristas y mucho más".

Unas palabras muy parecidas a las que había escrito en un comunicadoel autor del proyecto de ley, el también conservador Vern Buchanan, de Florida:

"Los habitantes de Florida y los estadounidenses de todo el país están cansados del cambio horario semestral, y hay pruebas claras de que el horario de verano permanente puede mejorar la salud pública, reducir los accidentes de tráfico, disminuir la delincuencia y fomentar más actividades al aire libre. Poner fin al cambio de hora es una reforma de sentido común que mejorará la vida cotidiana de millones de estadounidenses".

Dudas sobre su efeto en la salud de los menores

Por contra, varios legisladores demócratas argumentaron que la medida afectaría negativamente a la salud de los niños, que serían los que sufrirían en mayor medida un mayor número de horas de oscuridad por las mañanas y podría afectar a sus horarios de sueño. Además, recordaron que una iniciativa similar salió adelante en 1974 pero apenas duró un año por el rechazo que provocó.