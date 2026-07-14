El encuestador Andrés Guilarte: “Se ve difícil que de aquí a noviembre se revierta la tendencia negativa que Trump tiene hoy entre los hispanos”

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al encuestador y analista político Andrés Guilarte, con quien conversó sobre los últimos números relacionados al apoyo de los votantes latinos por el presidente Donald Trump, los cuales ha sufrido una disminución desde las últimas elecciones presidenciales.

“Hay un impacto real de lo que han sido todas las políticas migratorias en el último año y medio de la Administración Trump, y que se ven reflejadas en lo que han dicho muchísimos hispanos no solo en cuanto a Trump sino también a lo que es el Partido Republicano. […] A veces muchos pensamos que los temas de inmigración y economía no tienen mucho que ver, pero la verdad es que sí están muy relacionadas entre sí, sobre todo en áreas como la hostelería o la agricultura".

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.