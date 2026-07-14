Ofensiva legislativa: Donald Trump respalda a siete candidatos clave para blindar la mayoría del GOP en la Cámara Baja

El presidente Trump en la Oficina Oval este 13 de julio de 2026.SAUL LOEB / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de julio, 2026

El presidente Donald Trump oficializó este lunes su respaldo a siete candidatos republicanos que compiten por primera vez por un escaño en la Cámara de Representantes.

El movimiento estratégico se produce en un escenario de extrema paridad legislativa, donde el bloque del GOP busca blindar y ensanchar su ajustada mayoría frente a la agenda demócrata. A través de Truth Social, Trump detalló sus respaldos para diversas circunscripciones clave.

Entre los elegidos figuran John Cowan en el 11.º Distrito de Georgia; Anthony DiLorenzo en el 1.º Distrito de Nuevo Hampshire; Jeanine Driscoll en el 4.º Distrito de Nueva York; Jenny Honeycutt en el 1.º Distrito de Carolina del Sur; Barb Regnitz en el 1.º Distrito de Indiana; Brent Taylor en el 9.º Distrito de Tennessee; y Steve Toth en el 2.º Distrito de Texas.

Primarias consolidadas y duelos directos con el 'Establishment'

Del grupo de candidatos respaldados por el mandatario, cinco ya han asegurado de manera matemática la nominación oficial del partido para los comicios generales. Las únicas excepciones temporales son Brent Taylor y Anthony DiLorenzo, quienes deberán revalidar su posición en sus respectivas elecciones primarias fijadas para agosto y septiembre.

El caso de Steve Toth sobresale con fuerza en la dinámica interna del partido. El actual representante estatal de Texas se convirtió en el único aspirante del grupo en derrocar de manera directa a un legislador en funciones durante la contienda de primarias de marzo, tras imponerse sobre el congresista Dan Crenshaw por una contundente diferencia de aproximadamente 15 puntos porcentuales.

Por su parte, de acuerdo con las proyecciones del prestigioso informe independiente Cook Political Report (CPR), tres de los distritos en juego —los disputados por Cowan, Taylor y Toth— se perfilan firmemente dentro del terreno seguro para los republicanos.

Taylor, de hecho, se postula en un distrito de Tennessee que fue rediseñado por la legislatura estatal conservadora para abrir una clara ventana de oportunidad para el GOP, lo que forzó la retirada del demócrata Steve Cohen tras diez mandatos consecutivos.

Asimismo, Jenny Honeycutt compite con ventaja frente a la demócrata Nancy Lacore para suceder a Nancy Mace en Carolina del Sur.

El desafío en los distritos competitivos y el control del Capitolio

La apuesta del liderazgo de Trump también se extiende a zonas tradicionalmente complejas para el conservadurismo. Candidatos como DiLorenzo en Nuevo Hampshire y Regnitz en Indiana deberán remar a contracorriente en distritos catalogados preliminarmente con tendencia demócrata.

En tanto, Jeanine Driscoll asume el reto de competir de manera directa en Nueva York contra la legisladora de primer año Laura Gillen, en un territorio que los analistas perfilan como un desafío sumamente reñido para el bloque republicano.

La trascendencia de estos apoyos radica en la frágil correlación de fuerzas en Washington. Actualmente, los republicanos sostienen una estrecha ventaja de 218 escaños frente a los 212 de la bancada demócrata, contando con el respaldo adicional del legislador independiente Kevin Kiley de California.

Con la Cámara Baja a su máxima capacidad de representación, la diferencia efectiva se sitúa en una relación de 220 a 215. Esto impone a los demócratas la compleja tarea de arrebatar al menos seis escaños netos para recuperar el control de la Cámara de Representantes, un objetivo de alta dificultad tras la reorganización de distritos electorales a nivel nacional.