Washington amplía sus sanciones contra Cuba y apunta a las fuentes de financiación y al aparato de represión del régimen

Un coche viejo pasa junto a los escombros de una casa en La Habana (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 13 de julio, 2026

El Departamento de Estado anunció este lunes un nuevo paquete de sanciones contra diez entidades cubanas, en una medida que, según Washington, busca debilitar tanto las fuentes de financiamiento del régimen cubano como las estructuras que participan en la represión interna.

La decisión forma parte de la política de "máxima presión" impulsada por la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca y se sustenta en la Orden Ejecutiva 14404, firmada el pasado 1 de mayo de 2026, que amplió significativamente el alcance de las sanciones estadounidenses contra funcionarios, organismos y empresas vinculadas a la élite de la dictadura castrista.

En el comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló que las nuevas designaciones buscan "poner fin a las actividades perniciosas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio", actuando contra "los pilares interconectados" del aparato estatal, incluyendo empresas que generan ingresos para el Gobierno, organizaciones paramilitares y grupos encargados de la vigilancia y el control interno.

Las entidades sancionadas

Las sanciones alcanzan dos grandes grupos.

Por un lado, Washington sancionó organizaciones que considera parte del aparato represivo del régimen cubano:

Milicias de Tropas Territoriales (MTT).

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

Brigadas de Respuesta Rápida.

Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.), señalada por Estados Unidos de gestionar la exportación de mano de obra cubana hacia Angola.

Por otro lado, fueron incluidas empresas y organismos estatales considerados por Washington como fuentes de ingresos para la dictadura castrista:

ENETEC S.A.

COREYDAN S.A.

Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX).

Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL).

Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

Ministerio del Turismo de Cuba (MINTUR).

Según el Departamento de Estado, estas entidades operan en sectores estratégicos como energía, comercio exterior, transporte marítimo, servicios financieros y turismo, áreas que la administración estadounidense considera fundamentales para el sostenimiento económico del régimen.

Marco legal de las sanciones

Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo de este año, la cual autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba, el apoyo al aparato de seguridad del Estado y actividades que, según Washington, representan amenazas para la seguridad nacional y la política exterior del país.

La orden ejecutiva también amplía el riesgo de sanciones para personas o instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas con entidades sancionadas o con sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos energía, defensa, servicios financieros y seguridad.

¿Qué implican estas sanciones?

Como consecuencia de las designaciones:

Todos los bienes e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas salvo autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) .

. También pueden enfrentar sanciones personas, empresas o bancos extranjeros que mantengan determinadas operaciones con las entidades incluidas en la lista.

Una escalada de presión sobre La Habana

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​Desde mayo, Washington ha emitido varias rondas de sanciones dirigidas contra altos funcionarios del régimen cubano, empresas controladas por el conglomerado militar GAESA y compañías estatales de sectores estratégicos, especialmente energía y comercio exterior.

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​El pasado 23 de junio, por ejemplo, el Departamento de Estado sancionó Este nuevo paquete de sanciones se suma a otras medidas adoptadas por la administración Trump durante los últimos meses.​Desde mayo, Washington ha emitido, empresas controladas por ely compañías estatales de sectores estratégicos, especialmente energía y comercio exterior.​El pasado 23 de junio, por ejemplo, el Departamento de Estado sancionó cinco entidades adicionales y una persona vinculadas a la estructura económica de Cuba, como parte de la misma estrategia de presión financiera.

La posición de Washington

El anuncio se produce apenas dos días después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

En ese contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos continuará utilizando "todas las herramientas a su alcance" para responder a las amenazas que, según Washington, representa el régimen cubano para la seguridad nacional estadounidense y para promover reformas políticas y económicas en la isla.

Hasta el momento, La Habana no había emitido una respuesta oficial a este nuevo paquete de sanciones.