El Tesoro aplica más sanciones contra Mohammad Hossein Shamkhani, hombre clave en las exportaciones de petróleo de Irán

Publicado por Alejandro Baños 15 de julio, 2026

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el sector petrolero de Irán en un momento de escalada de la guerra en Oriente Medio.

Concretamente, el Departamento del Tesoro informó de que este nuevo paquete de sanciones fue aplicado, entre otros, al magnate petrolero iraní Mohammad Hossein Shamkhani, al que se le congelaron 130 millones de dólares que tiene depositados en monederos digitales vinculados al banco central de Irán.

La acusación sostiene que la red Shamkhani sigue siendo una fuerza clave detrás de las exportaciones de petróleo de Irán y que se ha expandido al comercio mundial de materias primas.

"El régimen iraní sobrevive gracias al engaño, y la red Shamkhani es uno de sus motores más lucrativos", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El Tesoro está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen continuar con sus amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y al transporte marítimo mundial".

Las sanciones también fueron aplicadas a más de 200 personas, entidades y embarcaciones relacionadas con la red Shamkhani.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, asesor del ex líder supremo iraní Ali Jamenei.