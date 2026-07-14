“Quiero que nos reembolsen”: Trump exige a varios países del Golfo Pérsico que paguen a EEUU por proteger el estrecho de Ormuz

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de julio, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que varias de las naciones más ricas del golfo Pérsico deberían compensar a Estados Unidos por proteger la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz, argumentando que su Administración ha asumido el costo de resguardar una de las rutas marítimas más importantes del mundo en medio del conflicto bélico con Irán. “Sí, quiero que nos reembolsen porque estamos protegiendo una parte muy rica del mundo, estamos gastando dinero y, por eso, vamos a ser reembolsados por esa protección”, dijo Trump, quien detalló que los países que deberían realizar la contribución son Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.

Asimismo, el mandatario republicano detalló que, lejos de ser estas las únicas naciones que deberían realizar la compensación, otras podrían sumarse en un futuro cercano. De igual forma, Trump argumentó que Estados Unidos cuenta con la suficiente capacidad energética como para no depender económicamente de dichos países. “No los necesitamos porque tenemos más petróleo que cualquier otro país del mundo. Estamos protegiéndolos a todos y hemos hecho un trabajo muy eficaz”, aseguró.

Las palabras de Trump tuvieron lugar luego de ordenar el restablecimiento del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, horas antes de que las fuerzas estadounidenses lanzaran su tercera noche consecutiva de ataques contra Irán. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la nueva ronda de bombardeos comenzó a las 4:45 p. m., hora del este, por orden directa del mandatario republicano. "Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz", indicó el organismo militar.

Más temprano, Trump anunció en su cuenta de Truth Social que el bloqueo naval volvía a entrar en vigor y que Estados Unidos cobraría un 20 % sobre toda la carga que transite por el estrecho "por una cuestión de EQUIDAD", asegurando que "Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del Estrecho".