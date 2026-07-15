Una red vinculada a la dictadura de Cuba preparó un plan nacional para movilizar protestas estratégicas en EEUU

Publicado por Diane Hernández 15 de julio, 2026

Durante décadas, el régimen cubano ha cultivado relaciones con organizaciones políticas, movimientos de solidaridad y grupos de izquierda en distintos países como parte de su estrategia de proyección internacional. Diversas investigaciones periodísticas y análisis sobre las redes de influencia de La Habana han documentado esos vínculos y los mecanismos utilizados para articular alianzas fuera de la isla. En los últimos días, nuevas publicaciones han vuelto a poner el foco sobre esas estructuras y su capacidad de coordinación en Estados Unidos.

La National Network on Cuba (NNOC) distribuyó desde junio de 2026 un documento interno denominado National Rapid Response Plan, diseñado para coordinar manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos si se produjera una eventual acción militar estadounidense contra el régimen cubano, según una investigación publicada por ADN Cuba.

De acuerdo con la documentación obtenida por el medio y revisada también por Voz News, el plan contempla la activación de protestas dentro de las primeras 24 horas posteriores a un eventual conflicto y establece un esquema uniforme para movilizar a las más de 70 organizaciones que integran la coalición.

Las acciones podrían dirigirse contra tres tipos de instalaciones: oficinas y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bases militares y centros de reclutamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses, así como edificios e instituciones del gobierno federal, explica la investigación.

Uno de los elementos destacados por ADN Cuba es que el propio documento marca la inclusión de las oficinas de ICE como escenarios prioritarios de protesta. Según el plan citado, esto permitiría vincular la solidaridad con Cuba con las campañas de defensa de inmigrantes y los movimientos anti-ICE ya existentes en distintas ciudades del país.

Un plan con cronograma nacional

La investigación sostiene que el denominado National Rapid Response Plan no se limita a una convocatoria de protesta, sino que establece un protocolo operativo para sincronizar movilizaciones en todo Estados Unidos.

Según el documento, si una eventual acción militar ocurriera antes de las 3:00 p.m. (hora del Este), las manifestaciones comenzarían ese mismo día a las 6:00 p.m. en cada localidad. Si el hecho ocurriera después de ese horario, las protestas se realizarían al día siguiente, con el propósito de generar una respuesta simultánea en múltiples zonas horarias.

Los materiales también incluyen herramientas de organización como guías de "power mapping", modelos de resoluciones para sindicatos y gobiernos locales, campañas de recolección de firmas, recursos para redes sociales y manuales de capacitación política. Asimismo, recomiendan utilizar un localizador de instalaciones militares desarrollado por Black Alliance for Peace para identificar posibles puntos de protesta y sugieren realizar acciones durante eventos deportivos de alta concurrencia para aumentar la visibilidad pública.

¿Qué es la NNOC? National Network on Cuba (NNOC) es una coalición estadounidense integrada por más de 70 organizaciones que promueven campañas de solidaridad con Cuba y abogan por el fin de las sanciones impuestas por Washington a la isla. La red mantiene vínculos con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), instrumento de influencia del régimen cubano en el exterior.



El 1 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio,



De acuerdo con los documentos obtenidos por el medio, la NNOC también desarrolla materiales de organización, movilización y formación política para coordinar acciones entre sus organizaciones afiliadas. Laes una coalición estadounidense integrada por más de 70 organizaciones que promueven campañas de solidaridad con Cuba y abogan por el fin de las sanciones impuestas por Washington a la isla. La red mantiene vínculos con el entidad estatal cubana sancionada por Estados Unidos y señalada por el Departamento de Estado como unEl 1 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al ICAP como el principal "frente de influencia e inteligencia" del régimen cubano y advirtió que las personas u organizaciones que mantengan vínculos o realicen transacciones con esa entidad podrían enfrentar sanciones, procesos judiciales o consecuencias migratorias, según las circunstancias de cada caso.De acuerdo con los documentos obtenidos por el medio, la NNOC también desarrollapara coordinar acciones entre sus organizaciones afiliadas.

El anuncio fue realizado públicamente

ADN Cuba señala que el contenido del plan fue mencionado públicamente por Onyesonwu Chatoyer, copresidenta de la NNOC, durante una transmisión realizada el 12 de junio de 2026.

Según la investigación, Chatoyer afirmó que las organizaciones afiliadas estaban preparadas para responder de forma inmediata si Estados Unidos emprendía una acción militar contra Cuba y aseguró que esa decisión tendría "consecuencias materiales y políticas".

Coincidencia con el aniversario del 11J, en medio de la peor crisis

La publicación también destaca que la planificación coincidió con el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.

Mientras organizaciones de derechos humanos continúan denunciando que más de mil personas permanecen encarceladas por motivos políticos relacionados con aquellas manifestaciones, varios grupos afiliados a la NNOC convocaron actividades bajo el lema 'No War on Cuba', incluyendo un evento en Berkeley, California, con la participación anunciada de funcionarios de la embajada cubana en Washington y el respaldo del comité antiimperialista del capítulo East Bay de los Democratic Socialists of America (DSA).

Según cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, durante el primer semestre de 2026 se registraron 1.949 acciones represivas en la isla, mientras el país atraviesa la peor crisis de su historia reciente y millones de cubanos sobreviven como pueden, con apagones de más de 30 horas, sin acceso a servicios básicos como agua, medicamentos y alimentación adecuada.

En ese contexto, una encuesta publicada por el Miami Herald en abril de 2026 encontró un amplio respaldo entre la comunidad cubana y cubanoamericana del sur de Florida a una eventual intervención militar estadounidense en la isla.

El sondeo, realizado entre 800 residentes de los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, reveló que el 79 % apoyaba algún tipo de acción militar. De ese total, un 36 % respaldaba una intervención orientada a derrocar al régimen comunista, mientras que otro 38 % favorecía una operación que combinara un cambio de régimen con una respuesta a la crisis humanitaria que enfrenta Cuba.

La investigación concluye que la combinación del 'National Rapid Response Plan' y el 'No War on Cuba Campaign Toolkit' ofrece una visión poco habitual sobre la estructura organizativa de la NNOC y los mecanismos previstos para coordinar campañas de comunicación, movilización política y protestas sincronizadas en distintas ciudades estadounidenses ante un eventual escenario de confrontación entre Washington y La Habana.