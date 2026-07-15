“Muchos oficiales de ICE están llegando a fuertes puntos de ansiedad y estrés por la exigencia que tienen sobre al volumen de detenciones”

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al abogado de inmigración Haim Vásquez sobre qué tan comunes son los operativos de tráfico por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que este decidiera suspenderlos.

“Este tipo de operativos se han venido haciendo más comunes durante esta segunda presidencia de Donald Trump, ya que en el pasado no lo eran tanto, ya que el enfoque de estos procesos de detención y allanamientos de personas era más que todo en grupos o en negocios. […] Bajo la actual administración, el hecho de que te encuentres bajo un proceso en corte de inmigración, que mantengas un permiso de trabajo o que tengas un documento no siempre es suficiente, por lo que estamos viendo a personas que están siendo detenidas en el momento en el que están cumpliendo con todas las obligaciones, pero ICE no está cumpliendo con demostrar que esas personas no deberían ser detenidas. […] Muchos oficiales están llegando a altos puntos de ansiedad y estrés por la exigencia que tienen en cuanto al volumen de detenciones.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.