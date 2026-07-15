Los republicanos de la Cámara de Representantes anuncia un paquete de 95 000 millones de dólares para defensa e integridad electoral

Los republicanos anunciaron el miércoles que seguirían adelante con un paquete de reconciliación para proporcionar financiación adicional a la defensa y sacar adelante a toda costa las disposiciones sobre la identificación de los votantes.

La reconciliación es un proceso mediante el cual las medidas relacionadas con el presupuesto pueden ser aprobadas por el Congreso con una mayoría simple en el Senado, eludiendo el umbral de los 60 votos necesario para evitar el bloqueo parlamentario. Los republicanos recurrieron a la reconciliación para aprobar tanto la "One Big, Beautiful Bill Act" como otro paquete de reconciliación destinado a financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El proyecto hecho público el miércoles asciende a 95 000 millones de dólares y dista mucho de los 350 000 millones que el Pentágono solicitó para continuar la guerra en Irán, The Hill informó.

Sin embargo, es probable que las disposiciones sobre la identificación de los votantes llamen la atención de la parlamentaria del Senado, una funcionaria designada responsable de garantizar que la legislación cumpla con las normas del Senado.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, se ha resistido a las peticiones de destituir a la parlamentaria en funciones después de que esta impidiera que varias iniciativas republicanas se incluyeran en el proceso de reconciliación.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





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