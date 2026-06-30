El DOJ investiga una presunta red de financiación vinculada a Neville Roy Singham

Publicado por Diane Hernández 30 de junio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) abrió una investigación ante un gran jurado federal para examinar presuntas irregularidades financieras relacionadas con el empresario tecnológico Neville Roy Singham, de acuerdo con una investigación publicada por Fox News Digital.

Según ese medio, la investigación se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York y está dirigida por el fiscal federal James Clayton. El proceso busca determinar si existieron delitos como fraude bancario, fraude electrónico, lavado de dinero u otras infracciones financieras relacionadas con la distribución de fondos destinados a organizaciones sin fines de lucro y grupos de activismo político.

Investigación mediante gran jurado

De acuerdo con la publicación, el gran jurado ya habría emitido citaciones para obtener registros bancarios y documentación financiera de diversas organizaciones vinculadas a la red de financiación atribuida a Singham.

Las citaciones forman parte del procedimiento habitual de una investigación federal y no constituyen una acusación penal. Su finalidad es recopilar pruebas antes de determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos formales.

El portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York declinó hacer comentarios sobre el caso, según informó Fox News Digital.

¿Quién es Neville Roy Singham?

Neville Roy Singham es fundador de la empresa tecnológica ThoughtWorks, compañía que vendió en 2017 por aproximadamente 785 millones de dólares.

Fox News sostiene que, tras esa operación, Singham comenzó a financiar una extensa red internacional de organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación y grupos activistas con orientación socialista y marxista.

El empresario reside actualmente en China y, según el reportaje, ha manifestado públicamente su respaldo al Partido Comunista Chino y al presidente Xi Jinping durante diversos eventos internacionales. También ha compartido sus ideas de "expandir el comunismo".

La ruta del dinero bajo investigación

La investigación periodística afirma que los fiscales analizan el movimiento de aproximadamente 278 millones de dólares que habrían sido transferidos desde Shanghái hacia Estados Unidos mediante tres entidades principales:

Mutod LLC.

GS Donor Advised Philanthropy Fund for Wealth Management Inc., fondo filantrópico administrado por Goldman Sachs.

Likewise Conceptions LLC.

Posteriormente, según Fox News, esos recursos habrían sido distribuidos entre varias organizaciones sin fines de lucro, entre ellas:

People's Support Foundation.

Justice and Education Fund.

People's Forum.

Tricontinental Ltd.

CodePink Women for Peace.

Breakthrough BT Media.

El reportaje sostiene que dichas organizaciones posteriormente financiaron actividades de cientos de grupos en distintos países.

Goldman Sachs también aparece mencionado

Fox News informa que investigadores federales examinan el papel desempeñado por el fondo filantrópico administrado por Goldman Sachs en la transferencia de recursos.

El banco declaró al medio que todas las distribuciones realizadas desde el fondo fueron destinadas a organizaciones sin fines de lucro legalmente reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y señaló que la cuenta fue cerrada a comienzos de 2024.

Asimismo, Goldman Sachs afirmó que sus actividades comerciales en China no guardan relación con la investigación.

Otras personas y organizaciones relacionadas

La investigación también menciona a Jodie Evans, cofundadora de CodePink y esposa de Singham, a Vijay Prashad, académico y fundador de Tricontinental, y a Ben Becker y Manolo De Los Santos, vinculados a organizaciones beneficiarias de los fondos. Estas personas y organizaciones tienen un amplio historial, ya sistematizado por los medios, de trabajo ideológico y relación cercana en países como Cuba.

Fox News señala que varias de estas personas y organizaciones no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio.