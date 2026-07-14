"Fight. Fight. Fight": Butler, el magnicidio fallido clave para entender a Trump 2.0

Publicado por Israel Duro 14 de julio, 2026

Donald Trump 2.0 no puede entenderse sin el 13 de julio de 2024 en Butler. Ese día, el presidente volvió a nacer al sobrevivir de manera casi milagrosa al disparo de un francotirador que buscó acabar con su vida. Como él mismo recordó posteriormente, el hecho de girar su cabeza para leer el promter fue lo que hizo que la bala destinada a volarle la cabeza apenas rozara su oreja.

Más allá de la mística que conlleva sobrevivir a un atentado, fueron los gestos del presidente tras ser agredido los que le permitieron hacerse ver ante sus seguidores como un ser casi mitológico. Con la sangre salpicando su rostro, rodeado de miembros de un servicio secreto que quedó señalado ese día, el entonces candidato republicano levantó el puño y gritó: "Fight. Fight. Fight". El lema desde entonces de la campaña y del propio Trump.

El atentado dotó a Trump de un aura de elegido, de predestinación

El disparo de Thomas Crooks no sólo no consiguió su objetivo de acabar con la vida de Donald Trump. Le abrió de par en par las puertas de la Casa Blanca -ya entreabiertas antes por la percepción de la gente sobre su rival, Joe Biden y cada una de las causas judiciales abiertas contra él en ese momento- por un doble motivo.

Por un lado, reforzó aún más la cohesión de MAGA en torno a su líder. El atentado le dotó de un aura de elegido, de predestinación, que ahondó aún más los lazos entre los miembros de esta corriente y su líder, y la sensación de que la victoria en noviembre era prácticamente inevitable.

Piedra de toque y unión para los republicanos que dudaban de Trump

Pero, sobre todo, hizo que gente que veía con preocupación la marcha del país y miraba a Trump con resquemor, encontrara ese día la imagen de un líder luchador -"un símbolo perdurable de resiliencia, valentía y determinación inquebrantable", en palabras de la Casa Blanca- que era lo contrario al hombre que en ese momento guiaba al país.

Muchos votantes independientes o republicanos moderados que dudaban sobre el sentido de su voto o si votar siquiera se sintieron conmovidos por lo ocurrido y se acercaron a la candidatura de Trump.

"Un símbolo perdurable de resiliencia, valentía y determinación inquebrantable para toda una nación"

La Casa Blanca compartió dos publaciones en X en el que recogían lo que supuso el intento de magnicidio. Por un lado sobre una imagen de Trump tras levantarse en Butler, rezaba:

"Lucha. Lucha. Lucha.

Hoy hace dos años, en Butler (Pensilvania), un asesino abrió fuego contra el presidente Donald J. Trump.

Por la gracia de Dios, se salvó la vida. Cuando se puso en pie —con la cara ensangrentada y el puño en alto—, ese momento se convirtió en un símbolo perdurable de resiliencia, valentía y determinación inquebrantable para toda una nación".

"Nunca nos rendiremos en la lucha por hacer que EEUU Vuelva a ser Grande de Nuevo"

Antes, compartieron un vídeo de Trump en diversos momentos de su vida, en el que destacaban: "El 13 de julio nos sirve de recordatorio: nunca nos rendiremos en la lucha por hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande".