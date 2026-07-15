Jennifer Hudson interpretará el himno nacional en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 15 de julio, 2026

La FIFA anunció la nómina de artistas que actuarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026, que se celebrará antes del inicio de la gran final. Además, confirmó el nombre de la cantante que interpretará el himno nacional estadounidense.

A través de un comunicado, el organismo informó de que el evento comenzará a las 1:30PM ET, unos 90 minutos antes del inicio de una final que se disputará en el NYNJ Stadium —comercialmente conocido como MetLife Stadium— este domingo 19 de julio.

"La ceremonia de clausura celebrará la pasión, la emoción y el espíritu global que han caracterizado a la XXIII Copa Mundial de la FIFA: un evento histórico con 48 selecciones que ha batido récords", señaló la FIFA.

"Los aficionados presentes en el estadio tendrán un papel protagonista en el espectáculo y se recomienda llegar con antelación, ya que la ceremonia de clausura comienza a las 13:30 hora local, 90 minutos antes del inicio del partido. Las puertas se abrirán a las 11:00 (cuatro horas antes del comienzo del encuentro)", añadió.

¿Quiénes son los artistas que actuarán?

Entre los artistas invitados que participarán en el show de clausura se encuentran Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams o IShowSpeed. La FIFA anunciará nuevos nombres en los próximos días.

Además, Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, pondrá su voz al himno nacional estadounidense, que interpretará "una versión especial" del mismo.