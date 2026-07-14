"Nos encargaremos de ello": Trump endurece su discurso tras informes sobre drones iraníes en Cuba

El presidente Trump en la Oficina Oval este 13 de julio de 2026. SAUL LOEB / AFP.

Publicado por Diane Hernández 14 de julio, 2026

La Administración de Donald Trump abrió un nuevo frente de presión contra el régimen cubano al confirmar que investiga informes de inteligencia sobre un supuesto almacenamiento de drones y, posiblemente, misiles iraníes en Cuba. Aunque el mandatario no presentó evidencias que respalden esa hipótesis, dejó claro que, de confirmarse, Estados Unidos responderá.

"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello", afirmó Trump este lunes desde el Despacho Oval, al ser consultado por periodistas sobre un presunto informe de inteligencia que no ha sido divulgado públicamente. Además de los drones, el presidente sostuvo que su administración también analiza la posible presencia de misiles iraníes en la isla.

Trump no ofreció fotografías, documentos de inteligencia ni detalles sobre el supuesto arsenal.

Durante su declaración, el mandatario también mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba en una sala contigua, sugiriendo que el asunto ya forma parte de las prioridades de la diplomacia estadounidense.

Hasta el momento, lo único confirmado es que Washington abrió una investigación. No existe evidencia pública de que Irán haya desplegado armamento en Cuba ni de que exista una amenaza inmediata. Por su parte, el régimen cubano aún no ha respondido oficialmente a las declaraciones de Trump.

Un nuevo capítulo en la estrategia de máxima presión contra La Habana

Las declaraciones de Trump llegan apenas horas después de que Washington anunciara un nuevo paquete de sanciones contra el régimen cubano, profundizando una política que durante los últimos meses ha buscado aumentar el aislamiento económico y político de La Habana.

El lunes, el Departamento de Estado sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a otras nueve entidades estatales vinculadas al comercio exterior, el transporte marítimo, la importación de combustibles y los servicios financieros. Según la administración estadounidense, estas organizaciones generan recursos que terminan fortaleciendo al aparato represivo del régimen.

Las nuevas medidas se suman a una escalada de acciones impulsadas desde comienzos de año, entre ellas sanciones contra el dictador Miguel Díaz-Canel y miembros de la cúpula del régimen; restricciones adicionales sobre empresas estatales vinculadas al conglomerado militar cubano; ampliación del embargo económico; mayores restricciones al suministro de combustibles hacia la isla y procesos judiciales contra altos dirigentes del castrismo, incluido el expresidente Raúl Castro por el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La seguridad regional vuelve al centro del discurso La posibilidad de una cooperación militar entre Irán y Cuba no es una acusación nueva dentro del discurso político de la región, aunque hasta ahora Washington no ha presentado pruebas públicas que acrediten la existencia de drones o misiles iraníes en territorio cubano.

​

​En los últimos meses, la Administración Trump ha endurecido su narrativa sobre Cuba, argumentando que el régimen representa una amenaza para la seguridad hemisférica por sus vínculos con gobiernos adversarios de Estados Unidos y por su presunta cooperación con actores como Rusia, China e Irán.

​

​Las declaraciones de este lunes elevan el tono de esa estrategia al incorporar por primera vez la posibilidad de que armamento iraní pueda encontrarse almacenado a apenas 150 kilómetros de las costas estadounidenses.

Un escenario todavía sin confirmar

Por ahora, la investigación continúa y no existen elementos públicos que permitan confirmar la presencia de drones o misiles iraníes en Cuba.

Sin embargo, las palabras de Trump reflejan que la Casa Blanca está dispuesta a responder ante cualquier indicio que ponga en entredicho la seguridad del país.

De confirmarse esas sospechas, el episodio podría abrir una nueva fase de tensión en la relación entre Washington y La Habana, en un momento en que las sanciones económicas ya han alcanzado uno de sus niveles más altos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.