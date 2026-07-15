Trump ordena a los agentes de inmigración que mantengan los controles de tráfico

Publicado por Williams Perdomo 15 de julio, 2026

El presidente Donald Trump arremetió el miércoles contra la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de suspender el uso de controles de tráfico tras dos tiroteos mortales en menos de una semana.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió esta práctica después de que un colombiano muriera a tiros en Maine el lunes y un mexicano falleciera en una operación en Texas la semana pasada.

"¡NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen, LA DETENCIÓN DE TRÁFICO!", dijo Trump en una publicación matutina en su red social Truth Social.

"Si lo hacemos, estaremos cayendo en la trampa de los delincuentes. A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá mientras yo esté al mando. ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su importantísimo trabajo."

El responsable de la política fronteriza de Trump, Tom Homan, declaró el martes a los periodistas en la Casa Blanca que se había producido una "pausa" en los controles de tráfico, pero insistió en que la práctica era eficaz y que se reanudaría.