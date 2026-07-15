La Liga Americana blanquea 4-0 a la Liga Nacional en el 96º Juego de las Estrellas de la MLB

Publicado por Williams Perdomo 15 de julio, 2026

El abridor Dylan Cease ponchó a tres bateadores en la primera entrada para encaminar una actuación dominante del cuerpo de lanzadores de la Liga Americana, que derrotó por 4-0 a la Liga Nacional en el 96º Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol disputado el martes en Filadelfia.

El cubano Aroldis Chapman, lanzador zurdo de 38 años, y el estadounidense Bryan Baker, lanzador diestro de 31 años, retiraron los últimos outs en la novena entrada para completar una sobresaliente labor monticular.

“﻿A medida que avanzaba el partido, el pitcheo fue absolutamente dominante”, afirmó el jardinero de la Liga Americana, Cody Bellinger, quien fue elegido Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.

En la primera blanqueada en un Juego de Estrellas desde 2013, los 11 lanzadores utilizados por la Liga Americana limitaron a la Liga Nacional a tres imparables, concedieron dos bases por bolas y recetaron 15 ponches.

La undécima victoria de la Liga Americana

Con este resultado, la Liga Americana consiguió su undécima victoria en las últimas 13 ediciones del clásico de mitad de temporada y amplió su ventaja histórica a 49 triunfos por 45, con dos empates.

La ofensiva de la Liga Americana tomó ventaja desde la primera entrada frente al abridor de la Liga Nacional, Cristopher Sánchez, de Filadelfia. Yordan Álvarez abrió la ofensiva con un sencillo, Shea Langeliers y Bobby Witt Jr. negociaron boletos, y Bellinger conectó un sencillo de dos carreras al jardín central. Posteriormente, Ben Rice, compañero de Bellinger en los Yankees de Nueva York, impulsó una carrera más con un sencillo.

El cubano Miguel Vargas, tercera base de 26 años de los Chicago White Sox, conectó un cuadrangular solitario en la octava entrada para sellar el marcador definitivo. Vargas, uno de los 36 peloteros que debutaron en un Juego de Estrellas, envió la pelota hasta la segunda tribuna por encima del muro del jardín izquierdo.

Por otra parte, Junior Caminero, tercera base de la Liga Americana y oriundo de Tampa Bay, abandonó el encuentro en la tercera entrada tras recibir un pelotazo en la parte superior de la mano izquierda por parte del lanzador de la Liga Nacional Riley O'Brien. Las radiografías realizadas en el estadio descartaron una fractura.

Cease abrió el encuentro con tres ponches, mientras que Parker Messick y Michael Wacha mantuvieron sin hits a la Liga Nacional durante las tres primeras entradas, acumulando seis ponches antes de que Juan Soto conectara un sencillo en la cuarta.