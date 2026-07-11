El experto en seguridad Hugo Achá: “Si Irán le hace algo a Trump, EEUU iría a una guerra total el régimen y buscaría su aniquilación material”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Irán; así como también sobre los planes de asesinato que la teocracia islámica estaría preparando contra el presidente Donald Trump.

“Irán usa la diplomacia como instrumentalización de la fe de Estado para alcanzar otros objetivos. Y es que estos países consideran el terrorismo o el narcotráfico como medios válidos de empleo contra sus adversarios. […] Sobre los drones iraníes en Cuba, puedo decir que me sorprende el intento de minimizar esto por parte de la mainstream media. […] Los adversarios de Estados Unidos tienen a Trump como uno de sus principales blancos. […] Si a Trump le sucede algo, el estado norteamericano iría a una guerra total en contra de Irán y buscaría la aniquilación material de su régimen”, dijo Achá.

Puedas ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.