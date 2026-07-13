Meta retira una función de IA en Instagram tras críticas por privacidad y uso de fotos sin consentimiento

Un celular con aplicaciones de redes sociales, como TikTok, Instagram, X y Snapchat, entre otras (Archivo) NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 13 de julio, 2026

Meta desactivó una función experimental de inteligencia artificial en Instagram que permitía utilizar imágenes públicas de los usuarios para generar nuevas imágenes con IA, después de una ola de críticas relacionadas con la privacidad y los derechos de autor.

La herramienta, denominada Muse Image, había sido presentada como una opción creativa para generar fotografías mediante inteligencia artificial para perfiles en redes sociales. Sin embargo, la controversia surgió cuando numerosos usuarios denunciaron que la función se había activado de forma predeterminada, sin solicitar un consentimiento explícito.

La decisión de la compañía llegó apenas unos días después de su lanzamiento. En un comunicado citado por The Hill, Meta reconoció que la función no cumplió con las expectativas de los usuarios.

"Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a los usuarios el control sobre si su contenido público podía utilizarse de esta manera. Hemos recibido comentarios que indican que esta función no cumplió con las expectativas, por lo que ya no está disponible", señaló la empresa.

La retirada afecta únicamente a Instagram. El modelo de inteligencia artificial continúa disponible en otras plataformas de Meta, como WhatsApp y la aplicación Meta AI, lo que refleja un enfoque más prudente de la compañía respecto al despliegue de este tipo de herramientas.

Preocupación por la privacidad y los derechos de imagen

Las principales críticas apuntaron a que la función permitía que personas desconocidas utilizaran fotografías públicas de otros usuarios para crear imágenes generadas por IA, lo que despertó preocupaciones sobre el consentimiento, la protección de datos personales y los derechos de imagen.

Entre las organizaciones que rechazaron la medida se encuentra SAG-AFTRA, el sindicato que representa a actores y profesionales de los medios de comunicación. La organización calificó la herramienta de "imprudente" al considerar que podía facilitar la creación de réplicas digitales sin autorización.

"Dado que todos conocemos los peligros de las réplicas digitales no consensuadas, una función que fomentaba ese comportamiento es imprudente. Agradecemos su retirada. Es lo responsable", afirmó el sindicato.

También la organización de defensa del consumidor Public Citizen celebró la decisión de Meta, calificándola como una victoria para la privacidad de los usuarios y los derechos digitales.