Trump asegura que Estados Unidos protegerá el estrecho de Ormuz y cobrará por ello mientras escala la tensión con Irán

Publicado por Williams Perdomo 13 de julio, 2026

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este lunes con nuevos intercambios de declaraciones y advertencias sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos "tomará el control" del estrecho y que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, cobrará por garantizar su seguridad.

"Nos convertiremos en el guardián del estrecho", dijo Trump durante una entrevista en Fox & Friends. "Vamos a cobrar por protegerlo. Mucho dinero, pero solo queremos que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro."

Las declaraciones, recordó AFP, llegan después de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, con ataques de una intensidad no vista desde el alto el fuego alcanzado en abril. Los enfrentamientos de la última semana se han centrado en el estrecho de Ormuz, cuyo control sigue siendo uno de los principales puntos de disputa entre ambos países.

Trump también criticó a los negociadores iraníes tras las conversaciones celebradas durante el fin de semana.

"Estamos tomando el control del estrecho. Ellos no tienen nada. No tienen absolutamente nada", afirmó. "Ayer tuvieron una reunión de 11 horas... Y ayer se acordó todo. Salen de la sala, vuelven a llamar y dicen que tenían que hacer un par de cambios."

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán informó de que mantiene contactos con mediadores de Catar, Pakistán y Omán para tratar de evitar una mayor escalada del conflicto.

Al mismo tiempo, las autoridades iraníes reiteraron que no permitirán la intervención estadounidense en el estrecho. El portavoz del mando militar Khatam Al-Anbiya aseguró que Teherán "bajo ninguna circunstancia permitirá... que Estados Unidos interfiera en la gestión" de la vía marítima y advirtió de que cualquier cooperación de los países del Golfo con Washington será considerada "un acto de guerra".

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también acusó a Estados Unidos de poner en peligro el suministro mundial de petróleo y gas. Su portavoz, Hossein Mohebi, afirmó que Washington había "puesto gravemente en peligro la seguridad del suministro mundial de petróleo y gas y debe rendir cuentas", y sostuvo que Irán "seguirá ejerciendo la soberanía y la gestión del estrecho de Ormuz".