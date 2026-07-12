Un informe revela que los estados demócratas con metas de cero emisiones concentran las tarifas eléctricas más altas

Publicado por Williams Perdomo 12 de julio, 2026

Mientras millones de estadounidenses enfrentan un incremento sostenido en sus facturas de electricidad, un nuevo informe elaborado por Always On Energy Research y el Institute for Energy Research sostiene que los estados demócratas que han impulsado metas de electricidad libre de carbono y políticas agresivas de transición energética concentran, en su mayoría, las tarifas eléctricas más elevadas del país.

El estudio, titulado Blue States, High Rates, analiza datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) correspondientes a enero-agosto de 2025 y concluye que el 86% de los estados continentales con tarifas eléctricas superiores al promedio nacional votaron por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024.

Según los autores, la diferencia no responde únicamente a factores geográficos o de mercado, sino principalmente a las políticas energéticas adoptadas por cada estado.

Las políticas energéticas bajo la lupa

El informe recuerda que, bajo la legislación federal, los estados tienen amplias facultades para definir su matriz de generación eléctrica, fijar estándares de energía renovable y establecer objetivos de electricidad limpia.

Esa autonomía ha permitido que numerosos estados aprueben Renewable Portfolio Standards (RPS) y Clean Energy Standards (CES), que obligan a incrementar progresivamente la participación de energías renovables o de fuentes libres de carbono en el suministro eléctrico.

Los investigadores afirman que estas políticas han influido directamente en el aumento de los costos para consumidores y empresas.

Los estados más caros también lideran las metas climáticas

El estudio destaca que los cinco estados con las tarifas eléctricas más altas del país mantienen objetivos que buscan alcanzar sistemas eléctricos completamente renovables o libres de carbono.

Apoyándose en información del Lawrence Berkeley National Laboratory, los autores señalan que esos estados cuentan con mandatos para alcanzar un suministro eléctrico 100% limpio, además de otras políticas como programas de medición neta para energía solar residencial, que —según el informe— incrementan los costos del sistema eléctrico.

En contraste, ocho de los diez estados con las tarifas más bajas votaron por el Partido Republicano en las dos últimas elecciones presidenciales y siete de ellos no cuentan con metas estatales de electricidad 100% libre de carbono, de acuerdo con el documento.

California y Nueva York, los principales ejemplos

El informe dedica capítulos específicos a California y Nueva York.

En el caso de California, señala que las tarifas eléctricas son aproximadamente el doble del promedio nacional, situación que atribuye a una combinación de objetivos obligatorios de reducción de emisiones, expansión de energías renovables, subsidios para paneles solares, cierre de plantas nucleares y políticas de electrificación del transporte.

Respecto a Nueva York, el documento indica que la electricidad cuesta alrededor de 58% más que el promedio nacional y relaciona ese incremento con la implementación de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA), que establece metas para producir 70 % de la electricidad mediante fuentes renovables en 2030 y alcanzar un sistema completamente libre de emisiones de carbono en 2040.

El informe también menciona el cierre de la planta nuclear Indian Point, restricciones a infraestructura de gas natural y nuevas inversiones en la red eléctrica como factores adicionales que, según sus autores, han elevado los costos.