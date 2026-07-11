La amenaza de Irán tuvo respuesta: Trump asegura que Irán será bombardeado "a niveles nunca antes vistos" si atentan contra su vida

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de julio, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que ha dejado instrucciones para que Estados Unidos ejecute una respuesta militar devastadora contra Irán si alguna vez es asesinado. En declaraciones al New York Post, el mandatario republicano aseguró que la represalia debería producirse a una escala nunca antes vista y señaló tener conocimiento de que ha sido blanco de la teocracia islámica desde hace años. “He estado en su lista desde hace mucho tiempo. Eso es con lo que estamos lidiando. Lo único es que he dejado instrucciones: si me pasa algo, que literalmente los bombardeen a unos niveles que nunca antes hayan visto”, dijo Trump.

Sobre la posibilidad de que la información sobre los planes de Irán para asesinarlo haya sido deliberadamente filtrada por Israel para influir en sus decisiones sobre una posible intensificación de la ofensiva contra Irán, según detalló CNN en un artículo, Trump rechazó categóricamente dicha idea e insistió en que Irán lleva años intentando acabar con su vida. “No, no. Israel no descubrió nada. No, no. He sido el número uno [en la lista de personas que Irán quiere matar] durante mucho tiempo, y así es la vida, ya sabes”, dijo el mandatario republicano.

Las relaciones entre ambos países se han visto nuevamente en un escenario de conflicto luego de que Irán atacara embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Aunque Trump anunció que Estados Unidos sigue dispuesto a continuar las conversaciones diplomáticas a petición de Teherán, este viernes declaró que Washington había comunicado a Teherán que el alto el fuego ha culminado.

Las declaraciones de Trump tienen lugar un día después de que The Wall Street Journal informara que funcionarios de inteligencia israelí compartieron con Estados Unidos información sobre un presunto nuevo complot iraní para asesinar al presidente. Las autoridades del país persa han venido amenazando a Trump de manera reiterada desde que autorizó el ataque estadounidense de 2020 en el que murió el alto comandante militar iraní Qassem Soleimani. Durante las ceremonias fúnebres celebradas esta semana por el fallecido ayatolá Ali Jamenei, la agencia de noticias Reuters informó de que los asistentes corearon “Muerte a Estados Unidos”, mientras que una pancarta exhibida en las calles de Teherán decía: “Mataremos a Trump”.