Escala la tensión bilateral: el gobierno mexicano presentará denuncias penales en EEUU por muertes de ciudadanos bajo custodia de ICE

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de julio, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su gobierno impulsará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos que han fallecido bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses o durante operativos federales de control migratorio. El anuncio se produce tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue abatido a tiros en Houston el martes, luego de que, según señaló el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Salgado embistiera con su furgoneta un vehículo de la agencia, ignorara repetidas órdenes de los agentes y utilizara el vehículo en un intento de atropellar a un agente de ICE.

Sheinbaum sostuvo que el caso refleja lo que describió como un patrón más amplio de maltrato hacia los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas indicaron que las denuncias penales previstas irán más allá de las quejas diplomáticas que el país ya ha presentado ante organismos internacionales de derechos humanos. “No podemos hacer la vista gorda ante los mexicanos que han muerto”, declaró Sheinbaum durante una rueda de prensa.

En un comunicado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que México presentará denuncias ante los fiscales de los estados estadounidenses donde hayan muerto ciudadanos mexicanos en incidentes relacionados con ICE, así como ante el Departamento de Justicia. Añadió que el tiroteo de Houston debe investigarse con “absoluta seriedad”. Velasco también indicó que 58 migrantes de distintas nacionalidades han muerto en centros de detención de ICE durante 2025 y 2026.

En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las afirmaciones de que hayan aumentado las muertes relacionadas con la detención migratoria. Un portavoz del departamento declaró al medio NewsNation que los detenidos reciben el debido proceso, acceso a alimentos, agua, atención médica y oportunidades para comunicarse con abogados y familiares. El portavoz también defendió los procedimientos de ICE, afirmando que los agentes están entrenados para utilizar únicamente la fuerza mínima necesaria para resolver situaciones peligrosas y que reciben formación continua en técnicas de desescalada y políticas sobre el uso de la fuerza.