Un tribunal surcoreano condena a Yoon, exlíder de Corea del Sur, a una pena de prisión por infringir la legislación sobre financiación política

Publicado por Just The News 13 de julio, 2026

Un tribunal surcoreano condenó este lunes al destituido presidente destituido Yoon Suk Yeol a dos años de prisión por recibir ilegalmente encuestas de opinión que podrían haberle ayudado a asegurarse la candidatura presidencial de su partido en 2022.

Las encuestas fueron manipuladas y Yoon las recibió de forma gratuita a cambio de favores políticos, según la Associated Press.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaminó que Yoon infringió la ley de financiación política del país. El intermediario político, Myung Tae-kyun, fue condenado a un año y medio de prisión por el mismo delito.

Este caso es uno de los siete juicios a los que se enfrenta el expresidente conservador. Fue sometido a un proceso de destitución el año pasado después de que su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 desencadenara la mayor crisis política de Corea del Sur en décadas.

El Tribunal Supremo del país ha confirmado recientemente una condena de siete años de prisión contra Yoon, su primer caso que llega al tribunal supremo del país desde la destitución.

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