Una persona murió en un tiroteo en el que se vio implicado el ICE en Maine

Investigadores del FBI trabajan en el lugar de un presunto tiroteo en el que estuvo implicado el ICE en Maine. AFP

Publicado por Ian Maile - Just The News 13 de julio, 2026

Una persona murió este lunes por la mañana en un tiroteo en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, según un cargo electo del estado.

El suceso tuvo lugar en la ciudad de Biddeford, según declaró el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau.

Biddeford es una ciudad costera de unos 23.000 habitantes, situada aproximadamente a 15 millas al suroeste de Portland.

"Esta mañana se ha producido un tiroteo en Biddeford. Una persona ha fallecido. El ICE ha estado implicado", escribió Fecteau, refiriéndose a el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE). "La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran ahora en el lugar de los hechos para recabar información y se espera que el FBI también investigue el caso".

Fecteau afirmó que esos eran los únicos detalles de los que disponía y que ofrecería más información a lo largo del lunes.

El ICE, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Maine no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Project Relief, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes, escribió en una publicación en redes sociales que uno de los miembros de su comunidad había fallecido "durante un encuentro con el ICE en Biddeford" y que estaba en contacto con la familia de la persona. El grupo describió a la persona como "joven", pero no facilitó su edad ni otros detalles que permitieran identificarla.

"Esta mañana se ha producido un tiroteo en Biddeford. Una persona ha fallecido. ICE estuvo implicado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran ahora en el lugar de los hechos para recabar detalles y se espera que el FBI también investigue. Estos son los detalles de los que dispongo en este momento. Proporcionaré más información a medida que me la vayan transmitiendo".

Un vídeo no confirmado que circula por las redes sociales muestra un coche con agujeros de bala en el parabrisas delantero y a varios agentes atendiendo a una persona que yace en el suelo.

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