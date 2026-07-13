La repentina muerte de Lindsey Graham desata una intensa carrera republicana por su escaño bajo la sombra e influencia de Trump

Lindsey Graham en la Oficina Oval, el 3 de febrero de 2026.SAUL LOEB / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de julio, 2026

La sorpresiva muerte del senador republicano Lindsey Graham, a causa de una enfermedad no revelada, ha provocado un inmediato reordenamiento político dentro del Partido Republicano en Carolina del Sur y en la capital del país.

El deceso tiene lugar en un momento crítico para el bloque conservador en la Cámara Alta. Con una mayoría formal de 52 escaños, y ante la ausencia indefinida del senador Mitch McConnell por motivos de salud, el margen de maniobra del GOP se ha reducido temporalmente a un estrecho margen de 51 votos, lo que incrementa la urgencia de asegurar un reemplazo alineado con la agenda legislativa nacional.

Durante una comparecencia este domingo en el programa Meet the Press de la cadena NBC, el presidente Donald Trump abordó la situación de la vacante, sugiriendo que ya vislumbra un sucesor idóneo para ocupar el puesto del histórico parlamentario.

"Tengo a alguien que creo que sería genial", manifestó el exmandatario. No obstante, guardó cautela sobre la identidad del elegido: "Pero no quiero decirlo ahora porque es demasiado pronto con lo de Lindsey. No quiero ni hablar de nadie, pero tengo a alguien que creo que es realmente bueno".

El mecanismo constitucional y las opciones para el relevo temporal

El proceso de reemplazo institucional consta de dos fases bien delimitadas por la Constitución y el marco normativo estatal.

La primera recae sobre el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, un estrecho aliado de Trump, quien posee la facultad de designar a un sustituto interino de forma inmediata.

Dicho funcionario ejercerá las funciones legislativas hasta que concluya el año en curso, completando el remanente del cuarto mandato de Graham, quien ya se encontraba en campaña para una quinta reelección tras vencer con comodidad en las primarias de junio.

Trump aprovechó su intervención televisiva para elogiar la gestión de McMaster, recordando que fue uno de los primeros gobernadores en respaldar su candidatura presidencial inicial en 2016.

"Henry ha sido un gran gobernador, saben que ya cumplió su límite de mandatos, pero va a hacer lo correcto. Creo que Henry estará fantástico", apuntó.

En paralelo, fuentes consultadas por Fox News Digital indicaron que la vicegobernadora del estado, Pamela Evette, cuenta con un fuerte respaldo tanto local como nacional para asumir el interinato o, eventualmente, competir por el período completo de seis años.

Aspirantes en el Capitolio y el calendario de la elección especial

La segunda etapa consiste en la convocatoria a una elección especial para definir al nominado republicano a largo plazo. De acuerdo con las leyes de Carolina del Sur, el período de inscripción de candidaturas abrirá formalmente el próximo 21 de julio, fijando la contienda electoral para el 11 de agosto.

Entre los nombres que sopesan ingresar a la contienda destacan los legisladores de la delegación de la Cámara de Representantes, Nancy Mace y Ralph Norman.

Ambos congresistas evaluaron previamente la carrera por la gobernación y, según fuentes cercanas consultadas por Fox News Digital, contemplan seriamente saltar al terreno senatorial. De hecho, se confirmó que Norman emitirá un anuncio definitivo sobre sus aspiraciones el próximo martes.

Por el contrario, el congresista Joe Wilson, el representante con más años de servicio en la delegación estatal, descartó rápidamente cualquier postulación para mantener la disciplina partidista en la Cámara Baja.

"Aseguré al presidente Trump que mi objetivo es permanecer en la Cámara para mantener su mayoría de dos votos para el pueblo estadounidense", expresó Wilson a través de su cuenta en X.