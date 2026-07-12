Trump, Netanyahu y otros líderes mundiales lamentan la muerte de Lindsey Graham

Publicado por Williams Perdomo 12 de julio, 2026

El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y aliado clave de Trump, que fue elegido senador en cuatro ocasiones, falleció a los 71 años tras una "breve y repentina enfermedad", según informó su oficina el domingo.

Graham se labró una reputación gracias a su trabajo en política exterior y, en los últimos años, instó tanto a la Administración Trump como a la de Biden a respaldar la lucha de Kiev contra la invasión rusa. Fue un firme defensor de la guerra contra Irán.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Estos son algunos de los mensajes que siguieron al repentino fallecimiento de Graham:

Trump elogió al influyente senador el domingo, calificándolo como "una de las personas más grandes" en una publicación en su sitio web Truth Social.

"¡El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más extraordinarios que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lo echaremos mucho de menos!".

Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó a Graham como un "gran amigo de Israel".

"En nuestra reciente reunión, le dije: 'Lindsey es una gran amiga de Israel y una amiga muy querida. No tenemos mejor amiga que Lindsey'. Lindsey comprendió que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables", declaró en un comunicado emitido por su oficina.

"Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, a fortalecer nuestra alianza y a luchar por el mundo libre. Israel ha perdido a uno de sus más grandes amigos."

Presidente israelí Isaac Herzog

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que la noticia lo dejó "conmocionado y desconsolado".

"El senador Graham fue un faro de claridad moral y un verdadero líder de la alianza entre Estados Unidos e Israel", dijo en una publicación en X.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también expresó su profunda tristeza por la muerte de Graham, a quien conoció en Kiev el viernes pasado.

"Visitó Ucrania diez veces durante los años de la invasión rusa a gran escala y estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba... Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido", dijo Zelensky en una publicación de Facebook.

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió la lucha de Graham en apoyo de Ucrania, calificándolo de "líder decidido e intrépido".

"La senadora Graham luchó hasta el final para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad y aumentar el costo de la guerra de agresión de Rusia", dijo en una publicación en X.

Trabajó incansablemente para reforzar las sanciones, en estrecha coordinación con la UE. Un líder decidido e intrépido. Lo echaremos mucho de menos.