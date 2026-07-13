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La Policía del Capitolio detiene a un hombre armado cerca de la barricada del norte

Las fotos mostraban una gran presencia policial alrededor de un Ford Bronco.

Una vista del Capitolio de EE. UU. en Washington, D. C.

Una vista del Capitolio de EE. UU. en Washington, D. C.AFP

Just The News Just The News
Publicado por
Ben Whedon - Just The News

La Policía del Capitolio detuvo el lunes a un hombre armado cerca de la barricada norte del complejo, según han informado varios medios de comunicación.

Las autoridades no han identificado al sospechoso y están trabajando para determinar sus motivos, según informó Fox News.

Las imágenes mostraban una gran presencia policial alrededor de un Ford Bronco.

Esta noticia está en desarrollo.

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