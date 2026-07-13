La Policía del Capitolio detiene a un hombre armado cerca de la barricada del norte
Las fotos mostraban una gran presencia policial alrededor de un Ford Bronco.
La Policía del Capitolio detuvo el lunes a un hombre armado cerca de la barricada norte del complejo, según han informado varios medios de comunicación.
Las autoridades no han identificado al sospechoso y están trabajando para determinar sus motivos, según informó Fox News.
Las imágenes mostraban una gran presencia policial alrededor de un Ford Bronco.
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