El GOP se moviliza para eliminar la ciudadanía por nacimiento: Trump pide a SCOTUS revisar el caso y los conservadores presentan un proyecto de ley en la Cámara para codificar la orden ejecutiva del presidente

Publicado por Israel Duro 10 de julio, 2026

La sentencia del Tribunal Supremo en la que se reafirmó el derecho a la ciudadanía estadounidense para los nacidos en EEUU no ha sido la última batalla en la guerra abierta por la orden ejecutiva de Donald Trump. El Partido Republicano, con el presidente a la cabeza, se ha movilizado en una ofensiva que busca revocar la sentencia del Alto Tribunal.

Mientras que Trump, como punta de lanza, exigía a los nueve jueces del Tribunal Supremo que revisaran de nuevo el caso, el diputado John McGuire III (republicano por Virginia) presentó el jueves en el Capitolio el Proyecto de Ley de Aclaración de la Ciudadanía por Nacimiento para codificar la orden ejecutiva del presidente Trump.

El propio presidente disparó la primera andanada con un beligerante post en su cuenta de Truth Social en el que anunciaba que pedirá al Supremo la revisión del caso, denunciado que ha provocado un peligroso efecto llamada y los cárteles y traficantes de personas ya han comenzado a buscar negocio con cruces ilegales "a partir de 4.000 dólares":

"Se están colocando carteles y vallas publicitarias por toda nuestra frontera sur y en México, en los que se anuncia la CIUDADANÍA POR NACIMIENTO, con 'servicios a partir de 4.000 dólares'. Del mismo modo, se están colocando carteles similares por todo nuestro país. Esta ESTAFA generará miles de millones de dólares de forma ilegal, y la ciudadanía se concederá a cualquiera que esté dispuesto a pagar. Será, con diferencia, la forma número uno de convertirse en ciudadano, y después se permitirá que toda la familia le siga. Esto es insostenible. ¡NADIE LO VIÓ VENIR!!! ¡LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE NO ESTÁ EN VENTA! De hecho, eso es un delito y, por lo tanto, la sentencia del Tribunal Supremo es errónea. Solicitaré una nueva vista ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, DE INMEDIATO. Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión, que es una auténtica locura".

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y un honor que debe protegerse"

Por su parte, la legislación presentada por McGuire busca la modificación del artículo 301(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1401(a)), que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción adquiere automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.

El nuevo proyecto de ley del congresista de Virginia, sin embargo, no contempla la concesión automática de la ciudadanía a los hijos de una madre que se encuentre en situación irregular en EEUU y cuyo padre no sea ya ciudadano.

Además, la propuesta de McGuire tampoco otorgaría la ciudadanía a los hijos de una madre con residencia temporal legal y un padre no ciudadano. Otras excepciones incluirían a los nacidos en un barco extranjero o los hijos de funcionarios de gobiernos extranjeros.

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y un honor que debe protegerse. Durante demasiado tiempo, los ciudadanos extranjeros han aprovechado el proceso de la ciudadanía por nacimiento a través de lagunas legales como el turismo de maternidad, menospreciando lo que significa ser estadounidense", apuntó McGuire en un comunicado.

El Instituto para el Análisis Legislativo cooperó con y avala la propuesta

En declaraciones a The Hill, el presidente del Instituto para el Análisis Legislativo, Fred McGrath, confirmó que participó en la elaboración de la norma y se mostró convencido de que ésta cumplirá con los requisitos constitucionales si se enfrenta a recursos judiciales que lleguen hasta el Tribunal Supremo.

De hecho, según explicó al periódico el director general del Instituto, Ryan McGowan, se tuvieron en cuenta las objeciones del tribunal a la hora de elaborar la nueva propuesta:

"Este proyecto de ley se ha redactado cuidadosamente para seguir las instrucciones del juez Kavanaugh, sin dejar de cumplir todos los objetivos que el presidente Trump perseguía en su decreto presidencial. Los llamamientos a resolver esta crisis mediante una enmienda constitucional no tienen en cuenta la realidad política. Este proyecto de ley representa la vía más viable para que los conservadores pongan fin de verdad al turismo de maternidad y restablezcan el significado adecuado de la ciudadanía estadounidense".