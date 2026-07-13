La USPS aumentó el precio del sello Forever, ¿cuánto cuesta ahora?

Publicado por Diane Hernández 13 de julio, 2026

El Servicio Postal del país (USPS) aumentó este domingo 12 de julio el precio del sello Forever, utilizado para el envío de cartas estándar de primera clase, que pasó de 78 a 82 centavos de dólar. La medida forma parte de una actualización tarifaria más amplia, con un incremento promedio del 4,8 % en los servicios postales.

El ajuste fue autorizado por la Comisión Reguladora Postal (Postal Regulatory Commission, PRC), luego de revisar la propuesta presentada por el USPS en abril. La nueva estructura de precios entró en vigor este 12 de julio y afecta distintos productos de correo regulado, aunque el cargo por cada onza adicional en cartas individuales se mantiene en 29 centavos.

¿Por qué aumentó el precio del sello Forever?

El USPS justificó el incremento argumentando que enfrenta una combinación de costos operativos crecientes y una situación financiera compleja, lo que obliga a utilizar todas las herramientas disponibles para sostener sus operaciones.

A diferencia de otras agencias federales, el Servicio Postal no financia sus operaciones con recursos de los contribuyentes, sino principalmente con los ingresos provenientes de la venta de franqueo, productos y servicios postales. Por ello, los ajustes tarifarios representan una fuente clave de ingresos para mantener el servicio universal.

La Comisión Reguladora aprobó el aumento, pero mantiene sus advertencias

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​Entre los principales desafíos identificados figuran la

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​La comisión explicó que la propuesta cumplía con la legislación vigente, por lo que no existía una base legal para rechazarla. Sin embargo, señaló que el Servicio Postal ya está utilizando prácticamente toda la capacidad de ajuste tarifario permitida para el correo de primera clase bajo el marco regulatorio actual. Aunque la PRC dio luz verde al incremento, el organismo reiteró su preocupación por los problemas estructurales que enfrenta el sistema postal estadounidense.​Entre los principales desafíos identificados figuran la disminución sostenida del volumen de correspondencia , dificultades en el desempeño del servicio y el deterioro de la situación financiera del USPS.​La comisión explicó que la propuesta cumplía con la legislación vigente, por lo que no existía una base legal para rechazarla. Sin embargo, señaló quepara el correo de primera clase bajo el marco regulatorio actual.

Los sellos Forever comprados antes del aumento siguen siendo válidos

Los consumidores que adquirieron sellos Forever antes del 12 de julio no deberán pagar ninguna diferencia.

La principal característica de este tipo de estampillas es que conservan permanentemente su validez para el envío de una carta estándar de una onza, independientemente de futuras modificaciones en las tarifas postales.