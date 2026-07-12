Lindsey Graham, el republicano que hizo de la política exterior su principal bandera

Publicado por Williams Perdomo 12 de julio, 2026

El senador republicano Lindsey Graham, quien representó a Carolina del Sur en el Senado desde 2003, fue una de las voces más influyentes del Partido Republicano en materia de política exterior y uno de los principales aliados del presidente Donald Trump durante los últimos años de su carrera política. Falleció a los 71 años tras una "breve y repentina enfermedad", informó su oficina.

Abogado de profesión y exintegrante del Cuerpo Jurídico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Graham inició su carrera política en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur antes de llegar a la Cámara de Representantes federal en 1995. En 2002 fue elegido al Senado, cargo para el que fue reelegido en cuatro ocasiones.

Durante más de dos décadas en el Senado se consolidó como uno de los principales defensores de una política exterior intervencionista. Promovió un mayor gasto en defensa, respaldó las campañas militares estadounidenses tras los atentados del 11 de septiembre y defendió una postura firme frente a adversarios como Rusia e Irán. También fue un fuerte impulsor del apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa y realizó al menos diez visitas a Kiev desde el inicio del conflicto, la más reciente apenas unos días antes de su fallecimiento.

Graham también destacó por su sólido respaldo a Israel. A lo largo de su carrera defendió una estrecha alianza entre Washington y Jerusalén y, en los últimos años, pidió endurecer las sanciones contra Irán y mantener una postura de máxima presión sobre el régimen iraní.

Aunque durante las primarias republicanas de 2016 fue uno de los críticos más duros de Donald Trump e incluso compitió por la nominación presidencial del partido, con el paso del tiempo se convirtió en uno de sus aliados más cercanos y en un importante asesor en temas de seguridad nacional y política exterior. Su cercanía con el mandatario le permitió mantener una fuerte influencia dentro del Partido Republicano.