El aeropuerto de Palm Beach adopta el nombre de Donald Trump

Publicado por Williams Perdomo 9 de julio, 2026

El aeropuerto de Palm Beach adoptó este jueves el nombre de Donald Trump. El hijo del líder republicano, Eric, celebró aterrizando en el Boeing 757 privado de la familia, el llamado "Trump Force One", en lo que durante casi medio siglo se conoció como el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

"Un día precioso", dijo un sonriente Eric Trump en Fox News en el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, a poca distancia en coche del complejo de golf y residencia familiar Mar-a-Lago.

El cambio de nombre del aeropuerto fue promulgado por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

"No creo que haya nadie más asociado a Palm Beach que Donald Trump, y tal vez que nadie más asociado a toda Florida", dijo Eric Trump.

Señaló que la carretera principal que sale del aeropuerto ya se llama "Bulevar Presidente Donald J. Trump".

Y ahora, cualquiera que vuele a Palm Beach tendrá una entrada donde "verá a 'DJT' para siempre".

Los viajeros que se encontraban en el aeropuerto el jueves por la mañana tenían opiniones divididas sobre el cambio de nombre.

El piloto corporativo Chris Bailey celebró el cambio y declaró a la AFP que Trump "sin duda ha hecho lo suficiente como para merecer que un aeropuerto lleve su nombre".