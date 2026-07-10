Vida extra para Planned Parenthood: termina la moratoria de financiación federal para el gigante abortista y la división del GOP por la cercanía de las midterms dificulta volver a retirarle los fondos de Medicaid

Publicado por Israel Duro 10 de julio, 2026

Planned Parenthood disfrutará de una segunda oportunidad. La moratoria de un año que impedía que el gigante abortista se financiara con fondos federales incluida en la Big Beautiful Bill llegó a su fin sin alcanzar el objetivo fijado en su momento, en gran parte gracias a los cientos de millones desembolsados por los estados demócratas.

Para disgusto de los movimientos provida, no parece probable que se produzca una iniciativa similar a corto plazo, con los republicanos en plena campaña para las elecciones de mitad de legislatura y temiendo por sus posibilidades de revalidar sus escaños tras los resultados de las últimas elecciones.

De hecho, un tema con tantas aristas como el aborto y restringir el acceso de Planned Parenthood a los fondos de Medicaid en aspectos médicos no directamente relacionados con la interrupción del embarazo supone precisamente una baza que los demócratas están intentando jugar.

La SBA invertirá $160 millones en candidatos provida en 2026 y 2028

Un aspecto que no frena a los provida, que, en muchas ocasiones, están aportando decenas de millones de dólares para apoyar a candidatos que defienden al no nacido. Así, la organización Susan B. Anthony Pro-Life America reclamó a los conservadores un esfuerzo adicional para mantener su apoyo.

En declaraciones a The Hill, Kelsey Pritchard, director de Comunicación de la organización, señaló:

"La SBA está haciendo su parte invirtiendo 160 millones de dólares en 2026 y 2028 para candidatos republicanos provida; ahora los republicanos deben hacer la suya haciendo todo lo posible para volver a retirar la financiación a las grandes empresas abortistas. Es la expectativa por defecto del movimiento provida que el Congreso renueve la retirada de fondos a Planned Parenthood y a las empresas abortistas, y lo más inteligente desde el punto de vista político para los republicanos, que deben movilizar a su base para ganar en noviembre".

"Un fracaso moral" y una "F" en el "boletín de notas de la generación provida"

Para Lili Rose, de Live Action, que el hecho de los legisladores conservadores hayan permitido que Planned Parenthood vuelva a acceder a la financiación federal es "un fracaso moral" y urgió a Trump a tomar medidas: “El presidente Trump y el Congreso deben actuar lo antes posible para restablecer y ampliar la retirada de la financiación a Planned Parenthood y a todas las organizaciones que practican el aborto.”

Por su parte, Students for life otorgó a todos los legisladores una "F" en su "boletín de notas de la generación provida"y les exigió "ponerse manos a la obra" para conseguir aprobar con nota.

En un comunicado, Kristan Hawkins, presidenta de la organización en un comunicado. "En definitiva, los votantes provida quieren que los fondos destinados a la sanidad se inviertan en quienes tienen la intención de que sus pacientes sobrevivan con la vida y la fertilidad intactas", añadió

Además, Students for Life Action organizó recientemente un piquete frente a la sede del Comité Nacional Republicano, instando a los republicanos a no abandonar a los votantes antiabortistas y a comprometerse de nuevo a retirar la financiación a Planned Parenthood.