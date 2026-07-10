El Capitán de Corbeta retirado, Jesús Romero, sobre los ataques a Irán: “Los iraníes no cumplieron con su parte del acuerdo, y Trump está ejecutando su castigo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Irán, así como también sobre las polémicas entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Los iraníes no cumplieron con su parte del acuerdo, y Trump tomó la decisión de realmente llevar a cabo un castigo de un ataque, que ha sido muy preciso contra objetivos críticos que van desde la costa norte del Golfo Pérsico al Golfo de Omán. […] Está claro que los Estados Unidos tienen intereses de que María Corina Machado regrese a Venezuela para levantar a la oposición, tal como dijo el secretario de Estado, Marco Rubio”, dijo Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.