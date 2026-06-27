Mamdani desafía la política migratoria de Trump y promete proteger a haitianos y sirios

Publicado por Diane Hernández 27 de junio, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prometió proteger a los inmigrantes haitianos y sirios afectados por la decisión del Tribunal Supremo que permite a la Administración del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de beneficiarios.

En un mensaje en video publicado tras el fallo, Mamdani criticó la decisión del alto tribunal, adoptada por seis votos contra tres, y aseguró que la medida "pone en peligro la vida de muchas personas". Además, afirmó que Nueva York continuará apoyando a las comunidades inmigrantes afectadas.

"Somos una ciudad orgullosa de nuestra herencia inmigrante", afirmó Mamdani. "Cuando pensamos en lo que los neoyorquinos haitianos han tenido que soportar (...) hemos visto una crueldad que se ha normalizado. Que un pueblo que enseñó al mundo sobre la libertad vea ahora su propia libertad amenazada (...) es algo que jamás aceptaremos".

El alcalde también sostuvo que la decisión tendrá un impacto significativo en la ciudad, donde, según recordó, más de tres millones de los 8,5 millones de residentes nacieron fuera del país.

El Tribunal Supremo respalda la autoridad del Ejecutivo

La decisión del Tribunal Supremo permite a la Administración Trump avanzar con la revocación del TPS para miles de inmigrantes haitianos y sirios.

En su resolución, la Corte recordó que el Congreso creó el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) en 1990 como un mecanismo de ayuda humanitaria temporal para extranjeros que no pueden regresar con seguridad a sus países de origen.

Asimismo, el tribunal sostuvo que la legislación del TPS limita la revisión judicial de las decisiones del Poder Ejecutivo respecto a la terminación de una designación.

"La ley del TPS no permite ninguna revisión judicial de ninguna determinación con respecto a la terminación de una designación de TPS", señala el fallo del Tribunal Supremo.

La mayoría concluyó que las impugnaciones presentadas por los demandantes no podían prosperar porque la legislación vigente excluye expresamente ese tipo de revisión judicial, salvo reclamaciones de carácter constitucional.