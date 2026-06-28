Julia Letlow, la candidata de Trump gana las primarias republicanas al Senado en Luisiana

Publicado por Joaquín Núñez 27 de junio, 2026

Julia Letlow ganó las primarias republicanas al Senado en Luisiana. La congresista respaldada por Donald Trump se impuso en la segunda vuelta ante el tesorero estatal, John Fleming.

Con más del 80% de los votos contabilizados, Letlow obtuvo el 57% contra el 43% de Fleming. De esta manera, Letlow se enfrentará en noviembre al demócrata Jamie Davis, quien ganó su segunda vuelta cómodamente ante Gary Crockett.

Letlow y Fleming accedieron a la segunda vuelta tras dejar fuera de carrera al senador Bill Cassidy, quien finalizó tercero en las primarias de mayo y concluirá su mandato en enero de 2027. El presidente Trump había impulsado la candidatura de Letlow para evitar la reelección de Cassidy, con quien mantiene una tensa relación desde hace años.

La congresista construyó su victoria gracias a un sólido desempeño en el sur y el este de Luisiana. La congresista se impuso en el área de Baton Rouge, la región de Nueva Orleans y gran parte de Acadiana. Fleming, por su parte, concentró sus mejores resultados en el norte y el oeste del estado, donde predominan las comunidades rurales y un electorado republicano más conservador.

Letlow fue la esposa de Luke Letlow, quien ganó un asiento en la Cámara de Representantes en 2020 pero falleció antes de asumir. Ella se presentó entonces en la elección especial de 2021 y ganó el escaño que le habría pertenecido a su esposo. Ganó cómodamente y desde entonces se convirtió en una gran aliada de Trump en la Cámara Baja. Política

La congresista obtuvo el respaldo del presidente en enero, incluso antes de oficializar su candidatura. "Conozco bien a Julia, la he visto ponerse a prueba en los niveles más altos y difíciles, ¡y es una GANADORA ABSOLUTA! Julia, orgullosa madre de dos hijos, es una persona maravillosa", escribió Trump en ese momento.

En cuanto a Fleming, fue miembro de la Cámara de Representantes entre 2009 y 2017. Posteriormente, sirvió en varios puestos durante la primera Administración Trump, entre ellos subsecretario de Comercio para el Desarrollo Económico. En 2024 fue elegido como tesorero de Luisiana, mismo puesto que ocupó el otro senador del estado, John Kennedy, antes de llegar a Washington DC. Fleming intentó posicionarse como el candidato más conservador en las primarias.