Washington vuelve a autorizar el uso de la IA más avanzada de Anthropic para un grupo limitado de socios

Publicado por Diane Hernández 27 de junio, 2026

El Gobierno ha vuelto a autorizar el acceso al modelo de inteligencia artificial más avanzado de Anthropic, Mythos 5, aunque únicamente para un grupo reducido de socios estadounidenses vinculados a la ciberseguridad y a la protección de infraestructuras críticas, según informó la compañía.

La decisión llega dos semanas después de que la Administración estadounidense ordenara el bloqueo del acceso al modelo para todos los usuarios extranjeros por motivos de seguridad nacional. De acuerdo con Anthropic, el restablecimiento del servicio beneficiará inicialmente a un grupo restringido de "ciberdefensores y operadores de infraestructuras" en Estados Unidos, mientras continúa trabajando para ampliar el acceso.

Por el momento, organismos y socios internacionales, incluidas agencias estatales de ciberseguridad de Europa y Asia, permanecen sin acceso a la plataforma.

Asimismo, sigue sin resolverse la situación de Fable 5, la versión destinada al público general de Mythos 5, diseñada con limitaciones en capacidades relacionadas con ciberseguridad y riesgos biológicos o químicos. La empresa señaló que mantiene conversaciones con el Gobierno para ampliar el acceso al modelo avanzado y restablecer la disponibilidad de Fable 5.

Bloqueo por motivos de seguridad

El pasado 12 de junio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ordenó suspender el acceso de ciudadanos extranjeros a ambos modelos tras detectarse vulnerabilidades de seguridad. Según la información publicada, la decisión se produjo después de que Amazon notificara fallos en los sistemas de protección de Fable 5.

En una carta citada por diversos medios, Lutnick afirmó que Anthropic ha trabajado junto al Gobierno para reducir los riesgos asociados a estos modelos, lo que habría permitido avances suficientes para autorizar parcialmente su reactivación.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Comercio, Benno Kass, aseguró que la Administración busca mantener el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial sin comprometer la seguridad nacional.

Mayor supervisión sobre los modelos avanzados

La reactivación parcial de Mythos 5 coincidió con el lanzamiento de GPT-5.6, el nuevo modelo de OpenAI, cuyo acceso también estaría sujeto a un proceso de validación individual por parte del Gobierno estadounidense, según la información disponible.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró que el procedimiento no representa el modelo ideal para la industria, aunque valoró positivamente la gestión del Ejecutivo ante los desafíos que plantea esta tecnología.

Estas decisiones reflejan un cambio en la política de la Administración del presidente Donald Trump respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Tras defender durante años una regulación limitada para favorecer la competitividad frente a China, el Gobierno firmó a principios de junio un decreto que establece un proceso de revisión federal para los modelos avanzados antes de su comercialización.

No obstante, el mecanismo previsto tiene carácter voluntario y no vinculante.