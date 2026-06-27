Preocupaciones con la ciberseguridad: OpenAI retrasa el lanzamiento de GPT-5.6 tras una petición de la Administración Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de junio, 2026

La empresa desarrolladora de inteligencia artificial OpenAI anunció este viernes que introducirá su próxima familia de modelos GPT-5.6 mediante un programa de vista previa limitada antes de ponerlos a disposición del público en general, tras una solicitud formal de la Administración del presidente Donald Trump, la cual pidió a OpenAI escalonar el lanzamiento de sus modelos de nueva generación debido a preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad.

En un memorando interno del director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, se informó que OpenAI ya había presentado a funcionarios federales las capacidades de los modelos Sol, Terra y Luna de GPT-5.6, añadiendo que el despliegue inicial estaría restringido a un grupo de socios tras una petición de la Casa Blanca. “Durante esta vista previa, continuaremos realizando pruebas y coordinándonos estrechamente con nuestros socios mientras trabajamos para lograr una disponibilidad más amplia”, señaló OpenAI, que también subrayó que no desea que este tipo de revisión gubernamental se convierta en una práctica habitual para futuros lanzamientos de inteligencia artificial. “No creemos que este tipo de proceso de acceso gubernamental deba convertirse en la norma a largo plazo. Mantiene las mejores herramientas fuera del alcance de los usuarios, desarrolladores, empresas, defensores de la ciberseguridad y socios globales que las necesitan”, escribió la empresa en su memorando interno.

La decisión llega en medio de una creciente preocupación por los posibles riesgos de ciberseguridad asociados a modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados. A principios de mes, Trump firmó una orden ejecutiva que establece un proceso voluntario mediante el cual los desarrolladores de esta tecnología pueden proporcionar al Gobierno federal sus modelos de frontera hasta 30 días antes de su lanzamiento público para que sean sometidos a diferentes tipos de pruebas de seguridad. Si bien el Gobierno estadounidense insistió en que la participación en este programa es voluntaria, algunos expertos han llegado a advertir que la intervención de la Casa Blanca en los lanzamientos de modelos podría ampliarse con el tiempo.